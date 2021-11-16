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Знову в моді: стиліст назвала речі, які залишаться з нами в 2022 році

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Вівторок 16 листопада 2021 14:34
Знову в моді: стиліст назвала речі, які залишаться з нами в 2022 році Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

З сезону в сезон ми спостерігаємо, як речі, які тільки недавно були гарячим трендом, залишають модний Олімп. Однак деяким вдається затриматися там трохи довше і залишатися актуальними кілька сезонів поспіль.

Стиліст Ельвіра Ліорзу розповіла в Instagram, які речі з нинішнього сезону залишаться трендовими і в 2022 році.

Модні тренди 2022:

Вільний крій

Зараз активно входять в моду облягаючі силуети. Але вільний крій все одно залишається актуальним

Знову в моді: стиліст назвала речі, які залишаться з нами в 2022 році

Завищена талія.

Хоч зараз і в тренді низька посадка, це не означає, що завищена талія вже неактуальна. Носити.

Знову в моді: стиліст назвала речі, які залишаться з нами в 2022 році

Шкіряні речі

Штани, піджаки, тренчі зі шкіри будуть актуальні і в 2022 році

Знову в моді: стиліст назвала речі, які залишаться з нами в 2022 році

Об'ємні і вільні куртки, пуховики.

Це не тільки зручно, але ще і стильно. Тому, забираємо з собою в новий сезон.

Знову в моді: стиліст назвала речі, які залишаться з нами в 2022 році

Трикотажні спортивні костюми

У таких костюмах неймовірно зручно і до того ж виглядають вони стильно. Тому носимо з упевненістю.

Знову в моді: стиліст назвала речі, які залишаться з нами в 2022 році

Жилет.

Жилети зайняли впевнену позицію в сучасному гардеробі і не збираються її здавати.

Знову в моді: стиліст назвала речі, які залишаться з нами в 2022 році

Груба підошва

Таке взуття популярне не перший сезон. І в новому сезоні воно все також буде актуальне.

Знову в моді: стиліст назвала речі, які залишаться з нами в 2022 році

Шуби-чебурашки

Ці шубки вже залишаться з нами на роки. Можливо, якось буде змінюватися крій. Але шуби зі штучного хутра будуть актуальні.

Знову в моді: стиліст назвала речі, які залишаться з нами в 2022 році

Кепки, панамки.

Нікуди не йдуть, залишаються з нами.

Знову в моді: стиліст назвала речі, які залишаться з нами в 2022 роціІлюстративне фото (instagram.com/mooneliya)

Раніше стиліст поділилася підказками, як правильно вибрати пуховик на зиму під свою фігуру і тип зовнішності.

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