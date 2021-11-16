Знову в моді: стиліст назвала речі, які залишаться з нами в 2022 році
З сезону в сезон ми спостерігаємо, як речі, які тільки недавно були гарячим трендом, залишають модний Олімп. Однак деяким вдається затриматися там трохи довше і залишатися актуальними кілька сезонів поспіль.
Стиліст Ельвіра Ліорзу розповіла в Instagram, які речі з нинішнього сезону залишаться трендовими і в 2022 році.
Модні тренди 2022:
Вільний крій
Зараз активно входять в моду облягаючі силуети. Але вільний крій все одно залишається актуальним
⠀
Завищена талія.
Хоч зараз і в тренді низька посадка, це не означає, що завищена талія вже неактуальна. Носити.
⠀
Шкіряні речі
Штани, піджаки, тренчі зі шкіри будуть актуальні і в 2022 році
⠀
Об'ємні і вільні куртки, пуховики.
Це не тільки зручно, але ще і стильно. Тому, забираємо з собою в новий сезон.
⠀
Трикотажні спортивні костюми
У таких костюмах неймовірно зручно і до того ж виглядають вони стильно. Тому носимо з упевненістю.
⠀
Жилет.
Жилети зайняли впевнену позицію в сучасному гардеробі і не збираються її здавати.
⠀
Груба підошва
Таке взуття популярне не перший сезон. І в новому сезоні воно все також буде актуальне.
⠀
Шуби-чебурашки
Ці шубки вже залишаться з нами на роки. Можливо, якось буде змінюватися крій. Але шуби зі штучного хутра будуть актуальні.
⠀
Кепки, панамки.
Нікуди не йдуть, залишаються з нами.
Ілюстративне фото (instagram.com/mooneliya)
Раніше стиліст поділилася підказками, як правильно вибрати пуховик на зиму під свою фігуру і тип зовнішності.