Знову в моді: стиліст назвала речі, які залишаться з нами в 2022 році

З сезону в сезон ми спостерігаємо, як речі, які тільки недавно були гарячим трендом, залишають модний Олімп. Однак деяким вдається затриматися там трохи довше і залишатися актуальними кілька сезонів поспіль.

Стиліст Ельвіра Ліорзу розповіла в Instagram , які речі з нинішнього сезону залишаться трендовими і в 2022 році.

Модні тренди 2022:

Вільний крій

Зараз активно входять в моду облягаючі силуети. Але вільний крій все одно залишається актуальним



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Завищена талія.

Хоч зараз і в тренді низька посадка, це не означає, що завищена талія вже неактуальна. Носити.



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Шкіряні речі

Штани, піджаки, тренчі зі шкіри будуть актуальні і в 2022 році



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Об'ємні і вільні куртки, пуховики.

Це не тільки зручно, але ще і стильно. Тому, забираємо з собою в новий сезон.



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Трикотажні спортивні костюми

У таких костюмах неймовірно зручно і до того ж виглядають вони стильно. Тому носимо з упевненістю.



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Жилет.

Жилети зайняли впевнену позицію в сучасному гардеробі і не збираються її здавати.



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Груба підошва

Таке взуття популярне не перший сезон. І в новому сезоні воно все також буде актуальне.



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Шуби-чебурашки

Ці шубки вже залишаться з нами на роки. Можливо, якось буде змінюватися крій. Але шуби зі штучного хутра будуть актуальні.



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Кепки, панамки.

Нікуди не йдуть, залишаються з нами.

Ілюстративне фото (instagram.com/mooneliya)