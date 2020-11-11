У пишній спідниці і тренчі: Анджеліна Джолі вийшла в світ у стильному вбранні

Анджеліна Джолі не належить до категорії зірок, які часто радують своїми виходами у світ і новинами. Останнім часом про зірку нагадували тільки судові розборки з колишнім чоловіком, а також її реакція на нові стосунки актора. Тепер же у фанатів з'явилася можливість знову обговорити зовнішній вигляд самої Джолі, яка вирушила на прогудку з дочкою Вів'єн і вперше за довгий час потрапила в об'єктиви папараці.

Анджеліна Джолі і Вів'єн (фото: скріншот instagram.com/angeltresjolieog)

Для виходу зірка вибрала новий незвичайний образ, який склали пишна чорна спідниця, а також класичний тренч бежевого відтінку. На додаток до плащу Анджеліна взула капці – досить несподіваний вибір, на думку багатьох користувачів мережі. Також Джолі взяла з собою чорну сумку і не забула про захисну маску. Волосся вона випрямила, зачесавши назад – така зачіску часто можна побачити у виконавиці ролі Малефісенти. Дівчинка була одягнена, як завжди, в одяг унісекс. Її аутфіт склали широкі шорти з принтом, вільного крою футболка, білі кеди і захисна маска.

Разом з Джолі вони вирушили в кав'ярню, прихопивши з собою напої, щоб прогулятися. Мама і дочка щось обговорювали, обіймалися і виглядали, немов подруги. А ось фанати Анджеліни встигли обговорити не тільки стильний образ мами, але і злегка невдалий – доньки. Вони вважають, що Вів'єн пора підібрати собі щось більш стильне, ніж підліткові безформні вбрання.

Нагадаємо, за чутками, дівчинка мріє змінити стать.