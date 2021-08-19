З розрізами і заниженою талією: стиліст показала трендові джинси осені 2021
Звикаємо до джинсів із заниженою талією, відвикаємо від завищеної (фото: instagram.com/leoniehanne)
Погодьтеся, якби нас попросили залишити одну найбільш затребувану річ в гардеробі, в 90% випадках це були б джинси. Вічна класика завжди з нами.
Але який джинсовий тренд отримав статус найголовнішого в цьому сезоні? Стиліст Зоя Паніна у своєму Instagram показала, які джинси варто вибирати на холодний сезон.
Які джинси купити на осінь? (фото: instagram.com/leoniehanne)
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Найбільш трендові джинси осені 2021
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Широкі джинси. Джинси-труби, як і раніше, в трендах, тож залишаємо свою пару з літа і на осінь.
- Джинси-варенки найрізноманітніших відтінків, привіт з 90-х. Моделі - різноманітні, тут вирішує колір.
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- Джинси кольору індиго. Відтінок, який максимально вписується в осінній вайб.
- Кольорові джинси скоро буде на всіх вулицях міста! Зелений - тренд літа - плавно перекочує в осінь.
- Джинси з косими замками, прорізами, різноманітними хитрими штуками і розрізами: спереду, ззаду і збоку, як душі завгодно.
- Джинси із заниженою талією. Повернення цієї моделі вдарить вже восени, а ми так звикли до високої посадки!
Які джинси купити на холодний сезон (фото: instagram.com/ya_zoya_)
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