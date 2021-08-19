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З розрізами і заниженою талією: стиліст показала трендові джинси осені 2021

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Четвер 19 серпня 2021 20:01
З розрізами і заниженою талією: стиліст показала трендові джинси осені 2021 Звикаємо до джинсів із заниженою талією, відвикаємо від завищеної (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Тетяна Турчанікова

Погодьтеся, якби нас попросили залишити одну найбільш затребувану річ в гардеробі, в 90% випадках це були б джинси. Вічна класика завжди з нами.

Але який джинсовий тренд отримав статус найголовнішого в цьому сезоні? Стиліст Зоя Паніна у своєму Instagram показала, які джинси варто вибирати на холодний сезон.

З розрізами і заниженою талією: стиліст показала трендові джинси осені 2021Які джинси купити на осінь? (фото: instagram.com/leoniehanne)

Трикотажний total look: стиліст розповіла про головний тренд осені 2021

Найбільш трендові джинси осені 2021

  • Широкі джинси. Джинси-труби, як і раніше, в трендах, тож залишаємо свою пару з літа і на осінь.

З розрізами і заниженою талією: стиліст показала трендові джинси осені 2021

  • Джинси-варенки найрізноманітніших відтінків, привіт з 90-х. Моделі - різноманітні, тут вирішує колір.

З розрізами і заниженою талією: стиліст показала трендові джинси осені 2021

Як виглядати жіночно і сексуально: стиліст розкрила секрети Роузі Хантінгтон-Уайтлі

  • Джинси кольору індиго. Відтінок, який максимально вписується в осінній вайб.

З розрізами і заниженою талією: стиліст показала трендові джинси осені 2021

  • Кольорові джинси скоро буде на всіх вулицях міста! Зелений - тренд літа - плавно перекочує в осінь.

З розрізами і заниженою талією: стиліст показала трендові джинси осені 2021

  • Джинси з косими замками, прорізами, різноманітними хитрими штуками і розрізами: спереду, ззаду і збоку, як душі завгодно.

З розрізами і заниженою талією: стиліст показала трендові джинси осені 2021

З розрізами і заниженою талією: стиліст показала трендові джинси осені 2021

  • Джинси із заниженою талією. Повернення цієї моделі вдарить вже восени, а ми так звикли до високої посадки!

З розрізами і заниженою талією: стиліст показала трендові джинси осені 2021

Які джинси купити на холодний сезон (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раніше стиліст назвала наймодніші стрижки осені 2021.

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