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С разрезами и заниженной талией: стилист показала трендовые джинсы осени 2021

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Четверг 19 августа 2021 20:01
С разрезами и заниженной талией: стилист показала трендовые джинсы осени 2021 Привыкаем к джинсам с заниженной талией, отвыкаем от завышенной (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Татьяна Турчаникова

Согласитесь, если бы нас попросили оставить одну самую востребованную вещь в гардеробе, в 90 % случаях это были бы джинсы. Вечная классика всегда с нами.

Но какой джинсовый тренд получил статус самого главного в этом сезоне? Стилист Зоя Панина в своем Instagram показала, какие джинсы стоит выбирать на холодный сезон.

С разрезами и заниженной талией: стилист показала трендовые джинсы осени 2021Какие джинсы купить на осень? (фото: instagram.com/leoniehanne)

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Самые трендовые джинсы осени 2021

  • Широкие джинсы. Джинсы-трубы по-прежнему в трендах, так что оставляем свою пару с лета и на осень.

С разрезами и заниженной талией: стилист показала трендовые джинсы осени 2021

  • Джинсы-варенки самых разнообразных оттенков, привет из 90-х. Модели - самые разные, тут решает цвет.

С разрезами и заниженной талией: стилист показала трендовые джинсы осени 2021

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  • Джинсы цвета индиго. Оттенок, который максимально вписывается в осенний вайб.

С разрезами и заниженной талией: стилист показала трендовые джинсы осени 2021

  • Цветные джинсы скоро будут на всех улицах города! Зеленый - тренд лета - плавно перекочует в осень.

С разрезами и заниженной талией: стилист показала трендовые джинсы осени 2021

  • Джинсы с косыми замками, прорезями, разнообразными хитрыми штуками и разрезами: спереди, сзади и сбоку, как душе угодно.

С разрезами и заниженной талией: стилист показала трендовые джинсы осени 2021

С разрезами и заниженной талией: стилист показала трендовые джинсы осени 2021

  • Джинсы с заниженной талией. Возвращение этой модели грянет уже осенью, а мы так привыкли к высокой посадке!

С разрезами и заниженной талией: стилист показала трендовые джинсы осени 2021

Какие джинсы купить на холодный сезон (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раньше стилист назвала самые модные стрижки осени 2021.

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