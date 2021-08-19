С разрезами и заниженной талией: стилист показала трендовые джинсы осени 2021
Согласитесь, если бы нас попросили оставить одну самую востребованную вещь в гардеробе, в 90 % случаях это были бы джинсы. Вечная классика всегда с нами.
Но какой джинсовый тренд получил статус самого главного в этом сезоне? Стилист Зоя Панина в своем Instagram показала, какие джинсы стоит выбирать на холодный сезон.
Какие джинсы купить на осень? (фото: instagram.com/leoniehanne)
Трикотажный total look: стилист рассказала о главном тренде осени 2021
Самые трендовые джинсы осени 2021
-
Широкие джинсы. Джинсы-трубы по-прежнему в трендах, так что оставляем свою пару с лета и на осень.
- Джинсы-варенки самых разнообразных оттенков, привет из 90-х. Модели - самые разные, тут решает цвет.
Как выглядеть женственнно и сексуально: стилист раскрыла секреты Роузи Хантингтон-Уайтли
- Джинсы цвета индиго. Оттенок, который максимально вписывается в осенний вайб.
- Цветные джинсы скоро будут на всех улицах города! Зеленый - тренд лета - плавно перекочует в осень.
- Джинсы с косыми замками, прорезями, разнообразными хитрыми штуками и разрезами: спереди, сзади и сбоку, как душе угодно.
- Джинсы с заниженной талией. Возвращение этой модели грянет уже осенью, а мы так привыкли к высокой посадке!
Какие джинсы купить на холодный сезон (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Раньше стилист назвала самые модные стрижки осени 2021.