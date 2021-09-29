ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Яскраве плаття і човники з принтом: королева Летиція показала стильний образ на вихід

Новость на русском →
Мадрид, Середа 29 вересня 2021 18:34
Яскраве плаття і човники з принтом: королева Летиція показала стильний образ на вихід Королева Летиція (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчанікова

У Мадриді вчора відбувся прийом президента Анголи і його дружини - Жуана Лоренсу і Ани Діас Лоуренсу. Король Філіп і королева Летиція до офіційної події підготувалися ретельно.

Для гостей був влаштований званий обід в королівському палаці. А сама королева Летиція вибрала жіночний образ, не змінивши своєму смаку.

Королева Летиція, як визнана ікона стилю, знову вибрала елегантне плаття модного відтінку - яскраво-рожевий в цьому сезоні представлений у багатьох колекціях. Сукня від іспанського бренду Moisés Nieto виглядала просто і стильно, а сиділа і зовсім ідеально. Довжина міді, рукава три чверті і приталений силует відмінно підкреслили досконалу фігуру іспанської королеви.

Доповнили наряд 49-річної знаменитості туфлі зі зміїним принтом, сережки з діамантами і велике золоте кільце. Якщо ви в пошуку модних поєднань для вечірнього виходу, то на цей образ точно варто звернути увагу!

Яскраве плаття і човники з принтом: королева Летиція показала стильний образ на вихідЯскраве плаття і човники з принтом: королева Летиція показала стильний образ на вихідЯскраве плаття і човники з принтом: королева Летиція показала стильний образ на вихідКоролева Летиція в новому образі (фото: Getty Images)

Раніше королева демонструвала трендовий аутфіт. Вона позувала в модному брючному костюмі найбільш актуального відтінку осені.

Читайте LITE в Google News
Королева Летиція Модні тренди Шоу-бізнес
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Стало відомо, хто в Україні найчастіше помирає від COVID-19
Стало відомо, хто в Україні найчастіше помирає від COVID-19