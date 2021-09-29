Яскраве плаття і човники з принтом: королева Летиція показала стильний образ на вихід

У Мадриді вчора відбувся прийом президента Анголи і його дружини - Жуана Лоренсу і Ани Діас Лоуренсу. Король Філіп і королева Летиція до офіційної події підготувалися ретельно.

Для гостей був влаштований званий обід в королівському палаці. А сама королева Летиція вибрала жіночний образ, не змінивши своєму смаку.

Королева Летиція, як визнана ікона стилю, знову вибрала елегантне плаття модного відтінку - яскраво-рожевий в цьому сезоні представлений у багатьох колекціях. Сукня від іспанського бренду Moisés Nieto виглядала просто і стильно, а сиділа і зовсім ідеально. Довжина міді, рукава три чверті і приталений силует відмінно підкреслили досконалу фігуру іспанської королеви.

Доповнили наряд 49-річної знаменитості туфлі зі зміїним принтом, сережки з діамантами і велике золоте кільце. Якщо ви в пошуку модних поєднань для вечірнього виходу, то на цей образ точно варто звернути увагу!

Королева Летиція в новому образі (фото: Getty Images)