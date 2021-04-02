Яскраве плаття і шпильки: 46-річна Єва Лонгорія в розкішному образі блиснула витонченою фігурою

Єва Лонгорія, яка часто вибирає чорний, цього разу віддала перевагу життєрадісному синьому. Сукня з синього атласу була зшита на зразок костюма. Спідниця з розрізом по нозі і сорочка, зав'язана вузлом на талії, зробили її образ легким і чарівним. Доповнили вбрання витончені босоніжки на шпильках, золотистий годинник, велика моносережка-кільце, а ще - червона сумочка.

Єва Лонгорія в новому образі (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса і модель зробила модну зараз мокру укладку, а також макіяж з виразними smoky-eyes і блідо-рожевими губами. Вона позує на тлі зелені і пальм: як видно, знімок був зроблений під час відпочинку. Зірка надихнула фанатів легким романтичним луком, нагадавши що літо вже зовсім скоро.

"Важко відчувати себе пригніченою в цьому платті", - написала вона, обігруючи два значення слова "blue": блакитний і сумний.

"Дуже гарно", "Фігура супер", "Єва, ти найкраща", "Що за краса!", "Ідеал", "Чудовий аутфіт", "Приголомшлива", "Такий гарний колір!!!", - почула вона у відповідь від натхнених фанатів.