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Яскраве плаття і шпильки: 46-річна Єва Лонгорія в розкішному образі блиснула витонченою фігурою

Автор: Lite

Єва Лонгорія показала черговий стильний образ, який підкреслив її струнке тіло. Актриса вибрала яскраво-синю сукню з блискучої тканини.

Фото лука Єва опублікувала у своєму особистому блозі популярної мережі Instagram.

Єва Лонгорія, яка часто вибирає чорний, цього разу віддала перевагу життєрадісному синьому. Сукня з синього атласу була зшита на зразок костюма. Спідниця з розрізом по нозі і сорочка, зав'язана вузлом на талії, зробили її образ легким і чарівним. Доповнили вбрання витончені босоніжки на шпильках, золотистий годинник, велика моносережка-кільце, а ще - червона сумочка.

Єва Лонгорія в новому образі (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса і модель зробила модну зараз мокру укладку, а також макіяж з виразними smoky-eyes і блідо-рожевими губами. Вона позує на тлі зелені і пальм: як видно, знімок був зроблений під час відпочинку. Зірка надихнула фанатів легким романтичним луком, нагадавши що літо вже зовсім скоро.

"Важко відчувати себе пригніченою в цьому платті", - написала вона, обігруючи два значення слова "blue": блакитний і сумний.

"Дуже гарно", "Фігура супер", "Єва, ти найкраща", "Що за краса!", "Ідеал", "Чудовий аутфіт", "Приголомшлива", "Такий гарний колір!!!", - почула вона у відповідь від натхнених фанатів.

Раніше зірка продемонструвала нове відео зі своїм сином Санті, якому влітку виповниться 3 роки.

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