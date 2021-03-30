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Розкішна: Тіна Кунакі в блискучій міні-сукні демонструє бездоганну фігуру

Новость на русском → Вівторок 30 березня 2021 21:21
Розкішна: Тіна Кунакі в блискучій міні-сукні демонструє бездоганну фігуру Тіна Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: Lite

Тіна Кунакі показала нове фото, зроблене для відомого глянцевого журналу. Модель позує в ефектному міні-платті, яке зробило її фігуру просто досконалою.

Знімок молода дружина Венсана Касселя запостила собі в блог.

Тіна Кунакі - власниця розкішної фігури і привабливої зовнішності - не упускає можливості їх продемонструвати. Тим більше що пропозицій по роботі молодій мамі останнім часом надходить дуже багато.

Розкішна: Тіна Кунакі в блискучій міні-сукні демонструє бездоганну фігуруРозкішна: Тіна Кунакі в блискучій міні-сукні демонструє бездоганну фігуруТіна Кунакі для Elle (фото: instagram.com/tinakunakey)

Цього разу вона взяла участь у зйомці для російської версії Elle, примірявши ефектне чорне плаття, розшите паєтками та камінням. Доповнили вбрання босоніжки на високих підборах з тонкими ремінцями.

Зачіску їй зробили незвичайну, зачесавши кучеряве волосся моделі вгору. А макіяж - під стать сукні, з блискучими губами і "підсвіченою" хайлайтером шкірою.

"Доброта золота", - написала Тіна Кунакі під знімком. "Вірно", - погодився зі своєю коханою дружиною Венсан Кассель, який не пропускає жодного поста Кунакі.

До речі, за словами Венсана, раніше він не дуже любив цю соцмережу. Але Тіна привчила його регулярно викладати фото і показала, як сильно впливає на популярність Instagram і як на ньому можна легко заробити.

Раніше Тіна Кунакі вчила носити класичні блузи.

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