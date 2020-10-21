Розкішний вихід: Кейт Міддлтон в новому ефектному образі підкорила мережу красою

Дружина принца Уільяма вибрала ефектне вбрання

Кейт Міддлтон знову підтвердила статус ікони стилю. 20-го жовтня знаменитість в компанії чоловіка принца Уільяма вирушила на зустріч з героями і учасниками фотопроекту Hold Still. Для заходу герцогиня вибрала незвичайне вбрання. Кейт одягла стильне пальто від Alexander McQueen. Яскраво-червоне, максимальної довжини та прямого крою, воно зробило образ Міддлтон неймовірно ефектним. Під пальто було видно білий топ і плісировану спідницю. В руки вона взяла невелику сумочку чорного кольору, а на ноги взула човники на невисокому каблуці.

Новий вихід Кейт (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Волосся Кейт уклали в пишну укладку легкими хвилями. З прикрас вона обрала лаконічні золоті сережки, а також своє улюблене кільце з сапфіром. Не забула герцогиня і про головний аксесуар сучасності – захисну маску. Принц Уільям у вишуканому класичному костюмі склав відмінну партію своїй вічно модній дружині.

Герцогиня виглядала неймовірно ефектно (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Нагадаємо, фотопроект, присвячений періоду пандемії коронавіруса, був організований Кейт Міддлтон ще в травні. Герцогиня особисто відбирала 100 фіналістів конкурсу з понад 31 000 учасників. Дані роботи будуть не тільки представлені у цифровій виставці Національної портретної галереї, але і показані на рекламних щитах, зупинках і вітринах Великобританії.

Фото з заходу вже з'явилися на офіційній сторінці Королівської сім'ї і зібрали безліч позитивних відгуків від фанатів. Багато з них відзначили, що червоний – однозначно колір Кейт, і виглядає вона чудово. Також в коментарях шанувальники пари зазначили, що на знімках видно, як радий принц успіху виставки. "Ви тільки подивіться, як принц Уільям гордий своєю дружиною", – зазначив один з фоловерів.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон порадувала стильним вбранням на відео, де анонсувала фінал виставки.