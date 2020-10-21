Роскошный выход: Кейт Миддлтон в новом эффектном образе покорила сеть красотой

Супруга принца Уильяма выбрала эффектный наряд

Кейт Миддлтон вновь подтвердила статус иконы стиля. 20-го октября знаменитость в компании мужа принца Уильяма отправилась на встречу с героями и участниками фотопроекта Hold Still. Для мероприятия герцогиня выбрала необычный наряд. Кейт надела стильное пальто от Alexander McQueen. Ярко-красное, максимальной длины и прямого кроя, оно сделало образ Миддлтон невероятно эффектным. Под пальто было видно белый топ и плиссированную юбку. В руки она взяла небольшую сумочку черного цвета, а на ноги обула лодочки на невысоком каблуке.

Новый выход Кейт (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Волосы Кейт уложили в пышную укладку легкими волнами. Из украшений она предпочла лаконичные золотые серьги, а также свое любимое кольцо с сапфиром. Не забыла герцогиня и про главный аксессуар современности – защитную маску. Принц Уильям в стильном классическом костюме составил отличную партию своей вечно модной супруге.

Герцогиня выглядела невероятно эффектно (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Напомним, фотопроект, посвященный периоду пандемии коронавируса, был организован Кейт Миддлтон еще в мае. Герцогиня лично отбирала 100 финалистов конкурса из более чем 31 000 участников. Данные работы будут не только представлены в цифровой выставке Национальной портретной галереи, но и показаны на рекламных щитах, остановках и витринах Великобритании.

Фото с мероприятия уже появились на официальной странице Королевской семьи и собрали массу позитивных отзывов от фанатов. Многие отметили, что красный – однозначно цвет Кейт, и выглядит она прекрасно. Также в комментариях поклонники пары отметили, что на снимках видно, как рад принц успеху выставки. "Вы только посмотрите, как принц Уильям горд своей женой", – отметил один из фоловеров.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон порадовала стильным нарядом на видео, где анонсировала финал выставки.