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Сорочка чоловічого крою і поло: з чим носити міні-спідницю влітку 2021

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Четвер 03 червня 2021 19:09
Сорочка чоловічого крою і поло: з чим носити міні-спідницю влітку 2021 Міні-спідниця повертається (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Хороша новина для любительок міні-спідниць: у літньому сезоні вони знову на піку популярності.

Правда, з тим, як і з чим носити таку спідницю, ще потрібно розібратися. Обов'язкова умова - "протилежні за змістом" речі.

Про це у своєму Instagram розповіла стилістка Аня Рибкіна.

Як носити міні-спідницю влітку 2021: головні умови

Цього року подіум переповнений всілякими варіантами міні. Це не означає, що всім потрібно терміново бігти за міні-спідницями, худнути, сидіти на дієтах і мучити себе. Це означає, що якщо ви любите міні, то вам пощастило.

Сорочка чоловічого крою і поло: з чим носити міні-спідницю влітку 2021

Сорочка чоловічого крою і поло: з чим носити міні-спідницю влітку 2021

Андре Тан показав, яка довжина одягу ідеально підійде різним типам фігури: схема

Сорочка чоловічого крою і поло: з чим носити міні-спідницю влітку 2021Сорочка чоловічого крою і поло: з чим носити міні-спідницю влітку 2021

Яку спідницю вибрати на літо 2021 (фото: instagram.com/stylebox_page)

Єдиний момент, на який варто звернути увагу, це стилізація міні. Сама по собі спідниця-міні - річ досить відверта, то до неї можна додати щось протилежне за змістом:

  • об'ємний светр / джемпер,
  • поло,
  • об'ємний піджак,
  • худі / світшот,
  • олімпійка,
  • сорочка чоловічого крою і т. д.

Нагадаємо, Андре Тан розповів, як вибрати джинси, які будуть в тренді завжди.

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