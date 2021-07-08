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Сафарі і перфороване плаття: Андре Тан показав незвичайні сарафани на літо

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Четвер 08 липня 2021 09:01
Сафарі і перфороване плаття: Андре Тан показав незвичайні сарафани на літо Андре Тан (instagram.com/andre_tan_official/)
Автор: Тетяна Турчанікова

Сарафани та сукні - мало не головний жіночий одяг на гарячий сезон. Яку незвичайну модель вибрати, якщо все, що висить в шафі, набридло?

Український дизайнер Андре Тан показав у своєму Instagram стильні моделі сарафанів на літо, які ніколи не виходять з моди.

Вишиванка

Етнічний одяг виглядає стильно, так що вважайте її абсолютним must have в літньому гардеробі! Сарафан в етно-стилі - природний, легкий і такий практичний.

Сафарі і перфороване плаття: Андре Тан показав незвичайні сарафани на літоСафарі

У цій моделі можна на вечоринку, на побачення, на роботу в офіс і навіть на прогулянку з собакою такий сарафан підійде. Річ, яка актуальна завжди і скрізь.

Сафарі і перфороване плаття: Андре Тан показав незвичайні сарафани на літо

Перфорований сарафан

Ніжний і повітряний, сарафан на запах дарує відчуття легкості і впевненості гарячим літом. Така модель не зажадає ніяких додаткових аксесуарів.

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Сафарі і перфороване плаття: Андре Тан показав незвичайні сарафани на літо

З квітковим принтом

Ось уже кілька сезонів квіткова флора розпускається скрізь: на штанях, спідницях, топах і, звичайно, на сукнях і сарафанах. Тут важливо тримати баланс і не перестаратися з аксесуарами.

Сафарі і перфороване плаття: Андре Тан показав незвичайні сарафани на літо

В горох

Цей принт - поза часом. Із взуття вибирайте каблуки і клатч, якщо хочеться виглядати, як справжня світська левиця. А якщо хочеться романтичності і свіжості - вибирайте босоніжки.

Сафарі і перфороване плаття: Андре Тан показав незвичайні сарафани на літо

Ці моделі сарафанів ніколи не вийдуть з моди (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Раніше стиліст порадила, що з одягу брати у відпустку.

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