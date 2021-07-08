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Сафари и перфорированное платье: Андре Тан показал необычные сарафаны на лето

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Четверг 08 июля 2021 09:01
Сафари и перфорированное платье: Андре Тан показал необычные сарафаны на лето Андре Тан (instagram.com/andre_tan_official/)
Автор: Татьяна Турчаникова

Сарафаны и платья - чуть ли не главная женская одежда на горячий сезон. Какую необычную модель выбрать, если все, что висит в шкафу, надоело?

Украинский дизайнер Андре Тан показал в своем Instagram стильные модели сарафанов на лето, которые никогда не выходят из моды.

Вышиванка

Этническая одежда смотрится стильно, так что считайте ее абсолютным must have в летнем гардеробе! Сарафан в этно-стиле - естественный, легкий и такой практичный.

Сафари и перфорированное платье: Андре Тан показал необычные сарафаны на летоСафари

В этой модели можно на вечоринку, на свидание, на работу в офис и даже на прогулку с собакой такой сарафан подойдет. Вещь, которая актуальна всегда и везде.

Сафари и перфорированное платье: Андре Тан показал необычные сарафаны на лето

Перфорированный сарафан

Нежный и воздушный, сарафан на запах дарит ощущение легкости и уверенности горячим летом. Такая модель не потребует никаких дополнительных аксессуаров.

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Сафари и перфорированное платье: Андре Тан показал необычные сарафаны на лето

С цветочным принтом

Вот уже несколько сезонов цветочная флора распускается везде: на штанах, юбках, топах и, конечно, на платьях и сарафанах. Тут важно держать баланс и не переусердствовать с аксессуарами.

Сафари и перфорированное платье: Андре Тан показал необычные сарафаны на лето

В горох

Этот принт - вне времени. Из обуви выбирайте каблуки и клатч, если хочется выглядеть, как настоящая светская львица. А если хочется романтичности и свежести - выбирайте босоножки.

Сафари и перфорированное платье: Андре Тан показал необычные сарафаны на лето

Эти модели сарафанов никогда не выйдут из моды (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Раньше стилист посоветовала, что из одежды брать в отпуск.

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