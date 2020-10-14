Наймодніший шкіряний одяг осені 2020: стиліст допомогла з вибором

Речі зі шкіри і замінника впевнено зайняли лідируючі позиції в гардеробі модниць в період межесезонья. Це тренд не тільки не перестав бути актуальним, а "перекинувся" на тренчі, піджаки і навіть бермуди. Стиліст Віка Барва розповіла в Instagram про останні тенденції шкіряної моди і дала поради щодо вибору та комбінування речей з цих матеріалів.

Приходять холоду і всі модниці, і не тільки вони, дістають речі зі шкіри або замінника. Так, котрий рік поспіль цей матеріал не поступається пальмою першості і не даремно, адже такі речі ефектно виглядають і відмінно сідають по фігурі.

На що варто звернути увагу в цьому сезоні:

Сорочка. Вибирайте м'які варіанти з максимально базовим фасоном – з ними легше скласти комплекти.

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

Спідниця. Найактуальніші варіанти – міді і міні.

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

Штани. Віддайте перевагу будь-якому фасону, який вам підходить. Важливе "але": наявність повітря між тілом і тканиною – це забезпечить актуальну посадку штанів по фігурі.

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

Бермуди. Вибирайте варіанти довжиною до коліна та цікавий відтінок.

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

Плаття. В холодний період їх можна одягнути з гольфом або навіть худі.

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

Тренч. Віддайте перевагу довжині міді, трохи вільний фасон та цікавий відтінок.

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

Піджак. У цьому сезоні хороша альтернатива улюбленій багатьма шкірянці.

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

Жилет. Правила вибору: свобода і цікавий колір.

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

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