Наймодніший шкіряний одяг осені 2020: стиліст допомогла з вибором

Стиліст розповіла, яким речам зі шкіри варто віддати перевагу восени
Речі зі шкіри і замінника впевнено зайняли лідируючі позиції в гардеробі модниць в період межесезонья. Це тренд не тільки не перестав бути актуальним, а "перекинувся" на тренчі, піджаки і навіть бермуди. Стиліст Віка Барва розповіла в Instagram про останні тенденції шкіряної моди і дала поради щодо вибору та комбінування речей з цих матеріалів.
Приходять холоду і всі модниці, і не тільки вони, дістають речі зі шкіри або замінника. Так, котрий рік поспіль цей матеріал не поступається пальмою першості і не даремно, адже такі речі ефектно виглядають і відмінно сідають по фігурі.
На що варто звернути увагу в цьому сезоні:
Сорочка. Вибирайте м'які варіанти з максимально базовим фасоном – з ними легше скласти комплекти.
Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)
Спідниця. Найактуальніші варіанти – міді і міні.
Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)
Штани. Віддайте перевагу будь-якому фасону, який вам підходить. Важливе "але": наявність повітря між тілом і тканиною – це забезпечить актуальну посадку штанів по фігурі.
Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)
Бермуди. Вибирайте варіанти довжиною до коліна та цікавий відтінок.
Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)
Плаття. В холодний період їх можна одягнути з гольфом або навіть худі.
Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)
Тренч. Віддайте перевагу довжині міді, трохи вільний фасон та цікавий відтінок.
Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)
Піджак. У цьому сезоні хороша альтернатива улюбленій багатьма шкірянці.
Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)
Жилет. Правила вибору: свобода і цікавий колір.
Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)
Нагадаємо, що раніше стиліст Карина Капріелова навчила поєднувати взуттєвий тренд осені 2020 жокейські чоботи.
До речі, стиліст-блогер Анастасія розповіла про правила створення трендових комплектів з багатошаровістю.