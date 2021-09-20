Наймодніше взуття осені: стиліст показала, з чим носити челсі

Челсі - спочатку взуття для верхової їзди і належать до жокейського стилю, за рахунок гумки по гомілки таке взуття добре тягнеться і дуже зручне.

У 2020 році верх популярності завоювали високі челсі, і якщо звичні короткі моделі можна було носити тільки з брюками і джинсами, то високі моделі урізноманітнили варіанти сполучуваності, в сукупності з масивною підошвою таке взуття придбало нотку зухвалого і повсякденного стилю.



Але є і мінуси:

специфічна довжина взуття закінчується на найширшій частині ноги

вкорочують ноги

погано виглядають при повних ногах

погана сполучуваність в образах

Всі проблеми швидко вирішується, зрозуміло, якщо розібрати більш детально, то побачимо, що потрібно вибирати моделі на високій підошві, але не на широкій. Широка підошва робить низ більш важким, а в сукупності з довжиною взуття вона просто стає непридатною для образів. Звичайно, на довгі ноги і високий зріст така ідеально підходить, але що робити іншим?



Використовуємо прийом вертикаль кольору! Збираємо образ в єдиній колірній концепції з використанням другого шару або єдиного кольору.

Використовуємо по можливості прилеглі образи (вузькі штани або сукні/спідниці), в образах з широкими брюками таке взуття виглядає дуже масивно, розширює силует.

Для різних фігур:

Для яблука: використовуємо образи з подовженим верхом і вузькими брюками, сукні та спідниці ідеально підійдуть для вашої фігури. Завдання підкреслити ноги!



Для прямокутника: робимо акцентна фактурах, контрасті. Джогери + сорочка і жилет створюють багатошаровий образ, в якому можна підкреслити талію. Робимо акцент на принтовані сукні "на запах" підкреслюємо талію всередині образу і додаємо додатковий шар.

Для перевернутого трикутника: намагаємося візуально зменшити плечі і підкреслити ноги, для цього завдання підійдуть образи з ботфортами і подовженою сорочкою, міні-сукнями або образ зі скіні і жакетом!



Для груші: використовуємо свої жіночні форми, надягаємо трикотажні сукні або комплекти ( зі спідницями) по фігурі, доповнюємо взуттям в тон. Подовжений верх або додатковий шар прекрасно впишеться в будь-який образ, по можливості не використовуйте джогери або прінтованний низ, краще віддати перевагу спідницям, сукням або прилеглому низу.





Для пісочного годинника: з цією фігурою можна легко зіпсувати образ, незважаючи на ідеальніше пропорції тіла. ВАШЕ золоте ПРАВИЛО: додали обсяг в одну зону,то вона автоматично стає більше, об'ємніше і переважує іншу зону. Висновок: якщо додаєте обсяг в одній зоні, то не забувайте додати і в інший для збереження балансу

Ілюстративне фото (instagram.com/mihi_style)