Сама чарівність: Лілія Ребрик в шовковій сукні-ночнушці розчулила фанатів ніжною красою

Лілія Ребрик нещодавно відзначила 9-річну річницю весілля зі своїм чоловіком Андрієм Диким. Українська ведуча не раз зізнавалася, що вважає чоловіка подарунком долі і навіть не уявляє свого життя без цієї зустрічі 9 років тому.

А ще Ребрик вірить у долю, фортуну та цифри. Лілія вирішила нагадати про чудеса і своїм фоловерам в соцмережі. Вона запостила знімок, на якому позує в ніжно-рожевій шовковій сукні-"сорочці".

Ребрик в новому вбранні (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Вишуканий натуральний макіяж, босі ноги, спокійний погляд і легка посмішка Джоконди на обличчі - Лілія вразила фанатів своєю ніжною красою.

"Я вірю в чудо і завжди чекаю від життя тільки найкращого", - написала під постом ведуча, зізнавшись, що ніколи не пише підсумки року, особливо - публічно.

Також Лілія додала, що вона не тільки чекає кращого від життя, але і впевнена, що так і вийде. Ребрик додала, що потрібно мріяти, мріяти і мріяти. Фанати подякували Лілі за мотивацію, назвавши її самою чарівністю і шикарною жінкою.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик показала, як прикрашає свою ялинку до свят.