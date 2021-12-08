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Найсексуальніші образи Кім Бейсінгер з 80-х, які ніколи не вийдуть з моди

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Середа 08 грудня 2021 20:29
Найсексуальніші образи Кім Бейсінгер з 80-х, які ніколи не вийдуть з моди Кім Бейсінгер (фото: Getty Images) 
Автор: Ольга Турчанікова

8 грудня 68-й день народження відзначає Кім Бейсінгер. Одна з найталановитіших голлівудських актрис прославилася також рідкісною красою і бездоганним стилем, який копіюють досі.

Згадувати ретро-образи Кім, які варто взяти на замітку і сьогодні.

Піджаки-оверсайз, куртки-косухи, джинсові комбінезони, розслаблені джемпери на одне плече, лонгсліви з прозорої тканини - здається, Кім ще 40 років тому знала, як створити бездоганний образ для будь-якої події.

Подивившись на ретро-знімки голлівудської красуні, можна вкотре переконатися в циклічності моди або ж в бездоганному позачасовому стилі іменинниці.

Біла футболка і денім - вічна класика, яку Кім довела до досконалості. Комбінезон-оверсайз в поєднанні з високими гольфами і лоферами виглядає неймовірно стильно.

Жакети і блейзери в чоловічому стилі на тендітній фігурі виглядають дуже сексуально. І Кім використовувала цей прийом наповну.

Сукня на тонких бретельках з поясом на талії, босоніжки на плоскій підошві і золоті ланцюжки - здається, Кім зійшла зі сторінок сучасного глянцевого журналу.

Маленьке чорне плаття ніколи не вийде з моди, як і горох. Як їх стильно поєднувати, Кім показала ще в 1984-му році.

Светр-оверсайз, м'яке трикотажне плаття і шкарпетки - вдалий у всіх сенсах образ в наших широтах.

"Голі" сукні Кім полюбила ще задовго до божевілля всіх зірок на них.

Найсексуальніші образи Кім Бейсінгер з 80-х, які ніколи не вийдуть з модиНайсексуальніші образи Кім Бейсінгер з 80-х, які ніколи не вийдуть з модиНайсексуальніші образи Кім Бейсінгер з 80-х, які ніколи не вийдуть з модиНайсексуальніші образи Кім Бейсінгер з 80-х, які ніколи не вийдуть з модиНайсексуальніші образи Кім Бейсінгер з 80-х, які ніколи не вийдуть з модиНайсексуальніші образи Кім Бейсінгер з 80-х, які ніколи не вийдуть з модиНайсексуальніші образи Кім Бейсінгер з 80-х, які ніколи не вийдуть з модиНайсексуальніші образи Кім Бейсінгер з 80-х, які ніколи не вийдуть з модиНайсексуальніші образи Кім Бейсінгер з 80-х, які ніколи не вийдуть з модиКім створила масу культових образів, які варто повторити сьогодні (фото: Getty Images)

Дивіться також, які образи вибрали Кім Кардашьян, Скарлетт Йоханссон, Холлі Беррі та інші зірки на церемонії People's Choice Awards 2021.

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