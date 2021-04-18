Сандалі діда, балетки і клоги: стиліст назвала наймодніше літнє взуття 2021

Актуальне взуття літа 2021 мало чим буде відрізнятиметься від попереднього літнього сезону. Багато моделей перекочували на модні подіуми з минулого року.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Ксенія Пуртова.

"Зате додалися улюблені багатьма балетки! Але! Вони тепер будуть зі зміненим мисом, він або квадратний, або гострий", - розповіла Ксенія.

Також до новинок сезону Пуртова додала сандалі діда, вони ж - рибальські. Їх вона радить носити зі всім підряд.

"І є ще один тренд, який я навіть включати добірку не стала. Його я зовсім не розумію - клогі. Тапки за типом кроксів, тільки на дерев'яній підошві", - розповіла стиліст.

Наймодніше взуття літа 2021

Мюлі. Популярними будуть моделі різних кольорів.

В'єтнамки і шльопанці. Вибирайте шкіряні моделі, в таких можна і на прогулянку, і на зустріч.

Босоніжки з тонкими перемичками. Без витонченої взуття теж не обійдеться!

Балетки. Всіма улюблені балетки, забуті на кілька сезонів, урочисто повертаються!

Сабо. У цьому році варто звернути увагу на моделі з квадратним носом.

Взуття на платформі. З минулих сезонів з нами залишилося взуття на масивній платформі.

Декор у вигляді ланцюгів. Такий декор вітається на різних типах взуття.

Рибальські сандалі. Ті самі "сандалі діда", у новому сезоні без таких - нікуди.

Найтрендовіше взуття літа 2021 (фото: instagram.com/shopwithme.blog)