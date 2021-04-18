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Сандалі діда, балетки і клоги: стиліст назвала наймодніше літнє взуття 2021

Новость на русском → Неділя 18 квітня 2021 11:03
Сандалі діда, балетки і клоги: стиліст назвала наймодніше літнє взуття 2021 Стиліст назвав краще літнє взуття 2021 року (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Актуальне взуття літа 2021 мало чим буде відрізнятиметься від попереднього літнього сезону. Багато моделей перекочували на модні подіуми з минулого року.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Ксенія Пуртова.

"Зате додалися улюблені багатьма балетки! Але! Вони тепер будуть зі зміненим мисом, він або квадратний, або гострий", - розповіла Ксенія.

Також до новинок сезону Пуртова додала сандалі діда, вони ж - рибальські. Їх вона радить носити зі всім підряд.

"І є ще один тренд, який я навіть включати добірку не стала. Його я зовсім не розумію - клогі. Тапки за типом кроксів, тільки на дерев'яній підошві", - розповіла стиліст.

Наймодніше взуття літа 2021

Мюлі. Популярними будуть моделі різних кольорів.

Сандалі діда, балетки і клоги: стиліст назвала наймодніше літнє взуття 2021

В'єтнамки і шльопанці. Вибирайте шкіряні моделі, в таких можна і на прогулянку, і на зустріч.

Сандалі діда, балетки і клоги: стиліст назвала наймодніше літнє взуття 2021

Босоніжки з тонкими перемичками. Без витонченої взуття теж не обійдеться!

Сандалі діда, балетки і клоги: стиліст назвала наймодніше літнє взуття 2021

Балетки. Всіма улюблені балетки, забуті на кілька сезонів, урочисто повертаються!

Сандалі діда, балетки і клоги: стиліст назвала наймодніше літнє взуття 2021

Сабо. У цьому році варто звернути увагу на моделі з квадратним носом.

Сандалі діда, балетки і клоги: стиліст назвала наймодніше літнє взуття 2021

Взуття на платформі. З минулих сезонів з нами залишилося взуття на масивній платформі.Сандалі діда, балетки і клоги: стиліст назвала наймодніше літнє взуття 2021

Декор у вигляді ланцюгів. Такий декор вітається на різних типах взуття.

Сандалі діда, балетки і клоги: стиліст назвала наймодніше літнє взуття 2021

Рибальські сандалі. Ті самі "сандалі діда", у новому сезоні без таких - нікуди.

Сандалі діда, балетки і клоги: стиліст назвала наймодніше літнє взуття 2021

Найтрендовіше взуття літа 2021 (фото: instagram.com/shopwithme.blog)

Нагадаємо, що стиліст розповіла, як одягатися власницям видатних стегон, якщо у вас попа - як у Кім.

Читайте також, з чим поєднувати абсолютний маст-хев літнього сезону - спортивний костюм.

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