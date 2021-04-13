Маст-хев сезону весна-літо 2021: стиліст розповіла, з чим носити спортивні костюми
Спортивні костюми до недавнього часу були одягом виключно для занять спортом. А сьогодні надіти такий костюм і піти на прогулянку, в університет, в кіно, зустрітися з друзями - звичайна справа. І все тому, що спортивні костюми 2021-2022 - маст-хев гардеробу.
Про це у своєму Instagram розповіла професійний іміджмейкер Аліна Некіпєлая.
При виборі спортивного костюма Аліна порадила звернути увагу на колірну гаму і модель, а також розповіла і показала, з яким одягом костюм можна поєднати.
Колірна гамма спортивного костюму
В цьому сезоні вибирайте спортивні костюми в пудровом, небесному, м'ятному, лимонному, бежевому, світло-сірому, ліловому кольорі, вони зроблять образ дівчат і жінок неймовірно чуттєвим і легким, такі моделі завжди виглядають ніжно і мило.⠀
Також важливо вибрати відтінок, який буде відповідати вашому колориту зовнішності.
Модель спортивного костюма⠀
На сьогоднішній день актуальними залишаються моделі в стилі оверсайз, трикотажні, з різним фасоном штанів і самих верхів.⠀
З чим носити спортивний костюм
Спортивні костюми в сезоні весна-літо 2021 Аліна радить поєднувати з абсолютно різноманітним верхнім одягом. На колажах вона демонструє разліние луки, які, при бажанні, можна повторити.
- З пальто
- З картатою сорочкою
- З піджаком-оверсайз
- З шарфом і светром
- З тренчем
- З кардіганом
- З коротким пуховиком
- З шкіряною курткою і кедами
Нагадаємо, що фешн-блогер показала, які головні убори в тренді в 2021 - повний гід, від панами до хустки.
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