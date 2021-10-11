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Сексуальність і яскраві кольори: стиліст назвала головні модні тренди 2022 року

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Понеділок 11 жовтня 2021 13:39
Сексуальність і яскраві кольори: стиліст назвала головні модні тренди 2022 року Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Відгриміли тижні моди і тепер можна підводити перші підсумки. Якщо останнім часом були модні мінімалізм, оверсайз і бодіпозитив, то тренди наступного року будуть протилежністю.

Стиліст Ксенія Господинова перерахувала головні тенденції майбутнього сезону на своїй сторінці в Instagram.

Модні тренди 2022 року:

1. У моді буде сексуальність: міні-спідниці, багато шнурівки, глибокі розрізи, джинси на низькій посадці, напівпрозорі блузи, високі чоботи з загостреним мисом.

Сексуальність і яскраві кольори: стиліст назвала головні модні тренди 2022 рокуСексуальність і яскраві кольори: стиліст назвала головні модні тренди 2022 року

2. Паєтки, золото, бісер, кристали, сатин і все інше, що зовсім недавно вважалося поганим тоном, дизайнери показали на подіумах.

Сексуальність і яскраві кольори: стиліст назвала головні модні тренди 2022 року
Сексуальність і яскраві кольори: стиліст назвала головні модні тренди 2022 року

3. Яскраві кольори, навіть багато відомих брендів замінюють пастельні кольори яскравими і вже зараз бачимо, яким трендових був зелений влітку, а зараз синій, фуксія і лавандовий.

Сексуальність і яскраві кольори: стиліст назвала головні модні тренди 2022 року

4. Якщо вашу нижню білизну буде видно з-під одягу, то це окей в 2022.

5. Взуття будемо носити на високій платформі, класику з вузькими носами, гладіаторські сандалі, ботфорти та інші чоботи в стилі нульових.

Сексуальність і яскраві кольори: стиліст назвала головні модні тренди 2022 року

6. Продовжимо поєднувати різні стилі: спорт і класику/елегантність. Наприклад, класичні брюки + бомбер або вечірнє плаття з баскетбольною пов'язкою на голові.

Сексуальність і яскраві кольори: стиліст назвала головні модні тренди 2022 рокуСексуальність і яскраві кольори: стиліст назвала головні модні тренди 2022 року

7. Продовжить своє повернення і масивна фурнітура, вже з весни ми активно носимо дитячі та яскраві прикраси, ось і починають вони набирати обертів.

Сексуальність і яскраві кольори: стиліст назвала головні модні тренди 2022 року

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Нагадаємо, раніше стиліст поділилася корисною шпаргалкою, як правильно підібрати сумку.

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