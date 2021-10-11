Сексуальность и яркие цвета: стилист назвала главные модные тренды 2022 года
Отгремели недели моды и теперь можно подводить первые итоги. Если последнее время были модны минимализм, оверсайз и бодипозитив, то тренды следующего года будут противоположностью.
Стилист Ксения Господинова перечислила главные тенденции предстоящего сезона на своей странице в Instagram.
Модные тренды 2022 года:
1. В моде будет сексуальность: мини-юбки, много шнуровки, глубоки разрезы, джинсы на низкой посадке, полупрозрачные блузы, высокие сапоги с заострённым мысом.
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2. Пайетки, золото, бисер, кристаллы, сатин и всё прочее, что совсем недавно считалось дурным тоном, дизайнеры показали на подиумах.
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3. Яркие цвета, даже многие известные бренды заменяют пастельные цвета яркими и уже сейчас видим, каким трендовых был зелёный летом, а сейчас синий, фуксия и лавандовый.
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4. Если ваше нижнее бельё будет видно из-под одежды, то это окей в 2022.
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5. Обувь будем носить на высокой платформе, классику с узкими носами, гладиаторские сандалии, ботфорты и другие сапоги в стиле нулевых.
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6. Продолжим сочетать разные стили: спорт и классику/элегантность. Например, классические брюки + бомбер или вечернее платье с баскетбольной повязкой на голове.
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7. Продолжит своё возвращение и массивная фурнитура, уже с весны мы активно носим детские и яркие украшения, вот и начинают они набирать обороты.
Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
Напомним, ранее стилист поделилась полезной шпаргалкой, как правильно подобрать сумку.