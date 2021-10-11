ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Сексуальность и яркие цвета: стилист назвала главные модные тренды 2022 года

Новина українською →
Понедельник 11 октября 2021 13:39
Сексуальность и яркие цвета: стилист назвала главные модные тренды 2022 года Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Отгремели недели моды и теперь можно подводить первые итоги. Если последнее время были модны минимализм, оверсайз и бодипозитив, то тренды следующего года будут противоположностью.

Стилист Ксения Господинова перечислила главные тенденции предстоящего сезона на своей странице в Instagram.

Модные тренды 2022 года:

1. В моде будет сексуальность: мини-юбки, много шнуровки, глубоки разрезы, джинсы на низкой посадке, полупрозрачные блузы, высокие сапоги с заострённым мысом.

Сексуальность и яркие цвета: стилист назвала главные модные тренды 2022 годаСексуальность и яркие цвета: стилист назвала главные модные тренды 2022 года

2. Пайетки, золото, бисер, кристаллы, сатин и всё прочее, что совсем недавно считалось дурным тоном, дизайнеры показали на подиумах.

Сексуальность и яркие цвета: стилист назвала главные модные тренды 2022 года
Сексуальность и яркие цвета: стилист назвала главные модные тренды 2022 года

3. Яркие цвета, даже многие известные бренды заменяют пастельные цвета яркими и уже сейчас видим, каким трендовых был зелёный летом, а сейчас синий, фуксия и лавандовый.

Сексуальность и яркие цвета: стилист назвала главные модные тренды 2022 года

4. Если ваше нижнее бельё будет видно из-под одежды, то это окей в 2022.

5. Обувь будем носить на высокой платформе, классику с узкими носами, гладиаторские сандалии, ботфорты и другие сапоги в стиле нулевых.

Сексуальность и яркие цвета: стилист назвала главные модные тренды 2022 года

6. Продолжим сочетать разные стили: спорт и классику/элегантность. Например, классические брюки + бомбер или вечернее платье с баскетбольной повязкой на голове.

Сексуальность и яркие цвета: стилист назвала главные модные тренды 2022 годаСексуальность и яркие цвета: стилист назвала главные модные тренды 2022 года

7. Продолжит своё возвращение и массивная фурнитура, уже с весны мы активно носим детские и яркие украшения, вот и начинают они набирать обороты.

Сексуальность и яркие цвета: стилист назвала главные модные тренды 2022 года

Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Напомним, ранее стилист поделилась полезной шпаргалкой, как правильно подобрать сумку.

Читайте LITE в Google News
Модные тренды
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Не забудьте перевести часы: когда переходим на зимнее время
Не забудьте перевести часы: когда переходим на зимнее время