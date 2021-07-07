Сезон розпродажів: стиліст розповіла, як зробити шопінг максимально ефективним

Зараз в магазинах йде гаряча пора знижок. Щоб шопінг на сейлі був максимально продуктивним, слід враховувати деякі нюанси.
Стиліст Олена Лукашина поділилася в Instagram порадами, як вдало скупитися на розпродажі.
1..Розбираємо гардероб і формуємо список покупок перед походом в торговий центр.
2..Кращий час для шопінгу - ранкові години буднього дня. У магазинах порядок і мало покупців.
3..Зручний одяг і взуття, яке швидко знімається і надівається. Лайфхак: надіти базовий топ (на який можна щось приміряти, не заходячи в примірювальну) плюс другий шар, який легко зняти.
4..Легкий мейк/свіжий вигляд, щоб подобатися собі в дзеркалі. Це гарантовано зробить успішніше будь-який шопінг.
Ілюстративне фото (pexels.com)
5..За базовими речами зі знижкою йдемо в магазини більш дорогого сегмента. А побалуватися трендами можна на розпродажі в недорогих звичних марках.
6. Розмір знижки під час сейлу як правило збільшується з плином часу, а ось цінники не завжди встигають міняти. Лайфхак: уточнити кінцеву вартість вподобаної речі на касі, раптом ціна виявиться приємніше!
7. Уважно огляньте річ перед покупкою на предмет плям, відірваних гудзиків і дефектів. Попросіть касира записати недоліки на чеку на випадок повернення, якщо ви раптом передумаєте. Інакше назад можуть не прийняти.
Нагадаємо, що раніше стиліст Ксенія Господинова запропонувала топ-3 варіанти зручного трендового літнього взуття.