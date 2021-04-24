Капелюшок — пережиток минулого? Андре Тан розвінчав популярні модні міфи
Сучасний стиль неохоче підкоряється стереотипам. Кожен сезон мода порушує ті чи інші правила, натякаючи на те, що наша індивідуальність – понад усе. Відомий український дизайнер Андре Тан розвінчав популярні модні міфи, які вже втратили свою актуальність.
Про стильні стереотипи, про які пора забути, модельєр розповів на своїй сторінці в Instagram.
Хустки носять тільки бабусі
Неактуальна річ визначається в основному за кроєм, а ось хустка — по комбінаториці. Наприклад, якщо ви скомбінуєте шийну хустку і приталену блузку, отримаєте образ директриси радянської школи.
Лаковані речі вульгарні
Зрозумійте, матеріал в принципі не може бути вульгарним. Вся справа в тому, як ви себе подаєте. Комбінуйте речі правильно!
Біжутерія тільки для школярок
А ось зрілим жінкам потрібно носити благородні метали. Дурний міф, якщо врахувати, що часто брендова біжутерія може коштувати набагато дорожче діамантів.
Капелюшок - пережиток минулого
Шкода, що в Україні це не найпопулярніший аксесуар. Часто читаю в своєму Директі, що люди просто соромляться їх носити. Дуже дивно! Це крута акцентна річ.
Стилі не можна змішувати
А ще не можна поєднувати срібло і золото в одному образі. Благаю, забудьте.
Жіночність - це високий каблук
Нотку ніжності в образ можуть додати навіть кросівки! Якщо у вас болять ноги від каблуків - перестаньте себе мучити. Прийшла ера комфорту. Можна створити відмінні образи з kitten heel.
Не більше трьох кольорів в одному образі
Це мій "улюблений" міф! Ще мені подобається теорія, що синій і чорний погано поєднуються. Можливо, міф був народжений через те, що поєднувати більшу кількість кольорів в образі просто складно. І тому люди створили штучне обмеження.
Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)
Нагадаємо, раніше стиліст розповіла, як створити актуальний прилеглий образ.