Капелюшок — пережиток минулого? Андре Тан розвінчав популярні модні міфи

Сучасний стиль неохоче підкоряється стереотипам. Кожен сезон мода порушує ті чи інші правила, натякаючи на те, що наша індивідуальність – понад усе. Відомий український дизайнер Андре Тан розвінчав популярні модні міфи, які вже втратили свою актуальність.

Про стильні стереотипи, про які пора забути, модельєр розповів на своїй сторінці в Instagram .

Хустки носять тільки бабусі

Неактуальна річ визначається в основному за кроєм, а ось хустка — по комбінаториці. Наприклад, якщо ви скомбінуєте шийну хустку і приталену блузку, отримаєте образ директриси радянської школи.

Лаковані речі вульгарні

Зрозумійте, матеріал в принципі не може бути вульгарним. Вся справа в тому, як ви себе подаєте. Комбінуйте речі правильно!

Біжутерія тільки для школярок

А ось зрілим жінкам потрібно носити благородні метали. Дурний міф, якщо врахувати, що часто брендова біжутерія може коштувати набагато дорожче діамантів.

Капелюшок - пережиток минулого

Шкода, що в Україні це не найпопулярніший аксесуар. Часто читаю в своєму Директі, що люди просто соромляться їх носити. Дуже дивно! Це крута акцентна річ.

Стилі не можна змішувати

А ще не можна поєднувати срібло і золото в одному образі. Благаю, забудьте.

Жіночність - це високий каблук

Нотку ніжності в образ можуть додати навіть кросівки! Якщо у вас болять ноги від каблуків - перестаньте себе мучити. Прийшла ера комфорту. Можна створити відмінні образи з kitten heel.

Не більше трьох кольорів в одному образі

Це мій "улюблений" міф! Ще мені подобається теорія, що синій і чорний погано поєднуються. Можливо, міф був народжений через те, що поєднувати більшу кількість кольорів в образі просто складно. І тому люди створили штучне обмеження.

Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)