Шляпка — пережиток прошлого? Андре Тан развенчал популярные модные мифы
Современный стиль неохотно подчиняется стереотипам. Каждый сезон мода нарушает те или иные правила, намекая на то, что наша индивидуальность – превыше всего. Известный украинский дизайнер Андре Тан развенчал популярные модные мифы, которые уже утратили свою актуальность.
О стильных стереотипах, о которых пора забыть, модельер рассказал на своей странице в Instagram.
Платки носят только бабушки
Неактуальная вещь определяется в основном по крою, а вот платок — по комбинаторике. Например, если вы скомбинируете шейный платок и приталенную блузку, получите образ директрисы советской школы.
Лакированные вещи вульгарные
Поймите, материал в принципе не может быть вульгарным. Все дело в том, как вы себя подаете. Комбинируйте вещи правильно!
Бижутерия только для школьниц
А вот зрелым женщинам нужно носить благородные металлы. Глупый миф, если учесть, что часто брендовая бижутерия может стоить намного дороже бриллиантов.
Шляпка — пережиток прошлого
Жаль, что в Украине это не самый популярный аксессуар. Часто читаю в своем директе, что люди просто стесняются их носить. Очень странно! Это крутая акцентная вещь.
Стили нельзя смешивать
А еще нельзя сочетать серебро и золото в одном образе. Умоляю, забудьте.
Женственность — это высокий каблук
Нотку нежности в образ могут добавить даже кроссовки! Если у вас болят ноги от каблуков — перестаньте себя мучить. Пришла эра комфорта. Можно создать отличные образы с kitten heel.
Не больше трех цветов в одном образе
Это мой “любимый” миф! Еще мне нравится теория, что синий и черный плохо сочетаются. Возможно, миф был рожден из-за того, что сочетать большее количество цветов в образе попросту сложно. И поэтому люди создали искусственное ограничение.
Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)
Напомним, ранее стилист рассказала, как создать актуальный прилегающий образ.