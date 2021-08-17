Як приховати широкі стегна або випираючий живіт: вибираємо штани за типом фігури
Ілюстративне фото (pexels.com)
За допомогою одягу можна непогано скорегувати фігуру, приховавши недоліки і підкресливши достоїнства. Важливо враховувати це при виборі штанів. Давайте розбиратися, які моделі будуть добре коригувати, а від яких краще відмовитися в залежності від типу фігури.
Секретами правильного вибору штанів поділилася стиліст Анастасія Михайлова на сторінці в Instagram.
Коригуємо широкі стегна
Які моделі не варто брати:
- моделі з округлою формою крою
- моделі з високою талією
- моделі з тонким ременем
- моделі з широкою куліскою
- моделі з декором в зоні стегон.
- джогери
- прошиті стрілки від стегна
Варто купити:
- моделі на середній посадці
- прямі моделі без вигинів крою
- Довжина повна або відкриває щиколотку
- стрілки від коліна
Коригуємо виступаючий живіт
Які моделі не варто брати:
- моделі з защипами
- широкі зверху і вузькі внизу
- висока посадка
- принтована або фактурна тканина
- декор в зоні живота
- кулиска і збірки на поясі
- кюлоти довжини трохи нижче коліна
Варто купити:
- середня посадка
- моделі з щільної тканини
- широкий ремінь
- моделі із застібкою збоку
- гладка, матова тканина
Коригуємо короткі ноги:
Які моделі не варто брати:
- джогери
- Низька посадка
- довжина до середини гомілки і вище
- принт на брюках
- широкі зверху і вузькі внизу
Варто купити:
- середня або висока посадка
- широкий ремінь
- довжина в підлогу або трохи вище щиколоток
- однотонні моделі.
Коригуємо кривизну ніг:
Які моделі не варто брати:
- Джогери
- вузькі моделі
- моделі зі стрілками
Варто купити:
- прямі і широкі моделі
- кльош від коліна або стегна
- повна довжина
- прибинтовані моделі
Ілюстративне фото (instagram.com/mihi_style)
Нагадаємо, раніше стиліст поділилася золотими правилами, які допоможуть вам добре виглядати на фото.