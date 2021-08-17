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Як приховати широкі стегна або випираючий живіт: вибираємо штани за типом фігури

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Вівторок 17 серпня 2021 08:36
Як приховати широкі стегна або випираючий живіт: вибираємо штани за типом фігури Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

За допомогою одягу можна непогано скорегувати фігуру, приховавши недоліки і підкресливши достоїнства. Важливо враховувати це при виборі штанів. Давайте розбиратися, які моделі будуть добре коригувати, а від яких краще відмовитися в залежності від типу фігури.

Секретами правильного вибору штанів поділилася стиліст Анастасія Михайлова на сторінці в Instagram.

Коригуємо широкі стегна

Які моделі не варто брати:

  • моделі з округлою формою крою
  • моделі з високою талією
  • моделі з тонким ременем
  • моделі з широкою куліскою
  • моделі з декором в зоні стегон.
  • джогери
  • прошиті стрілки від стегна

Варто купити:

  • моделі на середній посадці
  • прямі моделі без вигинів крою
  • Довжина повна або відкриває щиколотку
  • стрілки від коліна

Як приховати широкі стегна або випираючий живіт: вибираємо штани за типом фігури


Коригуємо виступаючий живіт

Які моделі не варто брати:

  • моделі з защипами
  • широкі зверху і вузькі внизу
  • висока посадка
  • принтована або фактурна тканина
  • декор в зоні живота
  • кулиска і збірки на поясі
  • кюлоти довжини трохи нижче коліна

Варто купити:

  • середня посадка
  • моделі з щільної тканини
  • широкий ремінь
  • моделі із застібкою збоку
  • гладка, матова тканина

Як приховати широкі стегна або випираючий живіт: вибираємо штани за типом фігури

Коригуємо короткі ноги:

Які моделі не варто брати:

  • джогери
  • Низька посадка
  • довжина до середини гомілки і вище
  • принт на брюках
  • широкі зверху і вузькі внизу

Варто купити:

  • середня або висока посадка
  • широкий ремінь
  • довжина в підлогу або трохи вище щиколоток
  • однотонні моделі.

Як приховати широкі стегна або випираючий живіт: вибираємо штани за типом фігури


Коригуємо кривизну ніг:

Які моделі не варто брати:

  • Джогери
  • вузькі моделі
  • моделі зі стрілками

Варто купити:

  • прямі і широкі моделі
  • кльош від коліна або стегна
  • повна довжина
  • прибинтовані моделі

Як приховати широкі стегна або випираючий живіт: вибираємо штани за типом фігуриІлюстративне фото (instagram.com/mihi_style)

Нагадаємо, раніше стиліст поділилася золотими правилами, які допоможуть вам добре виглядати на фото.

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