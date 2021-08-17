Как скрыть широкие бедра или торчащий живот: выбираем брюки по типу фигуры
Иллюстративное фото (pexels.com)
С помощью одежды можно неплохо скорректировать фигуру, скрыв недостатки и подчеркнув достоинства. Важно учитывать это при выборе брюк. Давайте разбираться, какие модели будут хорошо корректировать, а от каких лучше отказаться в зависимости от типа фигуры.
Секретами правильного выбора брюк поделилась стилист Анастасия Михайлова на странице в Instagram.
Корректируем широкие бедра
Какие модели не стоит брать:
- модели с округлой формой кроя
- модели с высокой талией
- модели с тонким ремнем
- модели с широкой кулиской
- модели с декором в зоне бедер.
- джогеры
- прошитые стрелки от бедра
Стоит купить:
- модели на средней посадке
- прямые модели без изгибов кроя
- длина полная или открывающая щиколотку
- стрелки от колена
Корректируем выступающий живот
Какие модели не стоит брать:
- модели с защипами
- широкие сверху и узкие внизу
- высокая посадка
- принтованная или фактурная ткань
- декор в зоне живота
- кулиска и сборки на поясе
- кюлоты длины чуть ниже колена
Стоит купить:
- средняя посадка
- модели из плотной ткани
- широкий ремень
- модели с застежкой сбоку
- гладкая, матовая ткань
Корректируем короткие ноги:
Какие модели не стоит брать:
- джогеры
- низкая посадка
- длина до середины голени и выше
- принт на брюках
- широкие сверху и узкие внизу
Стоит купить:
- средняя или высокая посадка
- широкий ремень
- длина в пол или чуть выше щиколоток
- однотонные модели.
Корректируем кривизну ног:
Какие модели не стоит брать:
- Джогеры
- узкие модели
- модели со стрелками
Стоит купить:
- прямые и широкие модели
- клеш от колена или бедра
- полная длина
- прибинтованные модели
Иллюстративное фото (instagram.com/mihi_style)
Напомним, ранее стилист поделилась золотыми правилами, которые помогут вам хорошо выглядеть на фото.