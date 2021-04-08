Щоб служив роками: стиліст порадила, як вибрати тренч
Як вибирати тренч: чек-ліст (фото: pixabay.com)
Український клімат в останні роки показує, що тренч в гардеробі знадобиться навіть більше, ніж пальто.
Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла українська стилістка Ганна Пономаренко.
"Чим ближче тепло і сильніше бажання зняти нарешті зимовий одяг, тим частіше спливає питання: чи потрібен тренч? Спостерігаю за нашим кліматом в останні роки і розумію, що він потрібен навіть більше, ніж пальто. Тому сьогодні чек-ліст, як вибирати тренч на роки, щоб він залишався з вами довго і був завжди доречним", - написала Анна.
Стиліст Анна Пономаренко (фото: instagram.com/annaponomarenko.ua)
Чек-ліст, як вибрати тренч
- Колір. Зрозуміло, краще всього нейтральний: беж, сірий, синій, хакі, рідше - чорний. Залежить це від того, в якому з варіантів ви виглядаєте для себе найкраще;
- Довжина. Дуже важливий пункт. Вибирайте довжину від коліна і нижче. Якщо плануєте носити його довго, зупиніться на міді. Якщо у вас є старий тренч довжиною до середини стегна - відкладіть його поки в сторону;
- Тканина. Вибирайте максимально щільну, краще з водовідштовхувальними властивостями, без блиску. Зараз актуальна еко-шкіра, але будьте готові до того, що цей тренд не затримається;
- Фасон. Чим простіше і ближче до класики, тим краще. Якщо є знімна фешн-деталь, начебто коміра або рукава - добре, головне - щоб база була простою. Вибирайте розмір так, щоб тренч не був в обтяжку. Краще всього, приміряти його на худі;
- Деталі. Кокетка, погони, ремені на рукавах - все це елементи класичного військового тренча, які не виходять з моди. Підкладка може бути як дуже яскравою, так і лаконічною;
- Бренд. Хороші варіанти є як в мас-маркеті, так і в люксі. Хочеться, звичайно, сказати "всім Burberry", але самі розумієте. Зверніть увагу на вінтажні магазинчики і платформи. Там трапляються справжні діаманти, нехай і ноу нейм.
Нагадаємо, що стиліст назвала головну деталь весняного гардероба: цей одяг робить ноги довшими і візуально звужує талію.