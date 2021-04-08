ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Щоб служив роками: стиліст порадила, як вибрати тренч

Новость на русском → Четвер 08 квітня 2021 18:09
Щоб служив роками: стиліст порадила, як вибрати тренч Як вибирати тренч: чек-ліст (фото: pixabay.com)
Автор: Lite

Український клімат в останні роки показує, що тренч в гардеробі знадобиться навіть більше, ніж пальто.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла українська стилістка Ганна Пономаренко.

"Чим ближче тепло і сильніше бажання зняти нарешті зимовий одяг, тим частіше спливає питання: чи потрібен тренч? Спостерігаю за нашим кліматом в останні роки і розумію, що він потрібен навіть більше, ніж пальто. Тому сьогодні чек-ліст, як вибирати тренч на роки, щоб він залишався з вами довго і був завжди доречним", - написала Анна.

Щоб служив роками: стиліст порадила, як вибрати тренчСтиліст Анна Пономаренко (фото: instagram.com/annaponomarenko.ua)

Чек-ліст, як вибрати тренч

  • Колір. Зрозуміло, краще всього нейтральний: беж, сірий, синій, хакі, рідше - чорний. Залежить це від того, в якому з варіантів ви виглядаєте для себе найкраще;
  • Довжина. Дуже важливий пункт. Вибирайте довжину від коліна і нижче. Якщо плануєте носити його довго, зупиніться на міді. Якщо у вас є старий тренч довжиною до середини стегна - відкладіть його поки в сторону;
  • Тканина. Вибирайте максимально щільну, краще з водовідштовхувальними властивостями, без блиску. Зараз актуальна еко-шкіра, але будьте готові до того, що цей тренд не затримається;
  • Фасон. Чим простіше і ближче до класики, тим краще. Якщо є знімна фешн-деталь, начебто коміра або рукава - добре, головне - щоб база була простою. Вибирайте розмір так, щоб тренч не був в обтяжку. Краще всього, приміряти його на худі;
  • Деталі. Кокетка, погони, ремені на рукавах - все це елементи класичного військового тренча, які не виходять з моди. Підкладка може бути як дуже яскравою, так і лаконічною;
  • Бренд. Хороші варіанти є як в мас-маркеті, так і в люксі. Хочеться, звичайно, сказати "всім Burberry", але самі розумієте. Зверніть увагу на вінтажні магазинчики і платформи. Там трапляються справжні діаманти, нехай і ноу нейм.

Нагадаємо, що стиліст назвала головну деталь весняного гардероба: цей одяг робить ноги довшими і візуально звужує талію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мода стиль мода
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
8-річна скандальна блогерка Мілана порівняла себе з геніями - Бетховеном і Ван Гогом
8-річна скандальна блогерка Мілана порівняла себе з геніями - Бетховеном і Ван Гогом