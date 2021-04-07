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Робить ноги довшими і звужує талію: стиліст назвала головну деталь весняного гардероба

Новость на русском → Середа 07 квітня 2021 20:07
Робить ноги довшими і звужує талію: стиліст назвала головну деталь весняного гардероба Наймодніша частина весняного гардероба (фото: instagram.com/diana_milkanova)
Автор: Тетяна Турчанікова

Ця деталь гардероба - відмінний вибір для дівчат з великою різницею між талією і стегнами. Вона візуально робить ноги довші. А ще ця річ підходить для любительок підкреслити талію і не порушує пропорції тіла.

Стиліст назвала головну деталь весняного гардероба у своєму Instagram.

Що ж це за чарівна деталь? Вкорочений жакет - одна з найбільш актуальних речей не тільки весняно-літнього сезону, а й усього року, розповіла стиліст Ксенія Господінова.

"Носимо такий жакет з брюками, джинсами або спідницями на високій талії в поєднанні з теплими топами або гольфами", - порадила Ксенія.

Для холодної погоди головне правило - вибирати якісні тканини, де у складі шерсть, тоді точно не замерзнете.

В якості прикладу Ксенія продемонструвала вже готові луки: дивіться, як поєднувати такий жакет з іншим одягом, щоб виглядати стильно кожен день.

Вкорочений жакет з брюками

Робить ноги довшими і звужує талію: стиліст назвала головну деталь весняного гардероба

Жакет з топом і вкороченими широкими штанами

Робить ноги довшими і звужує талію: стиліст назвала головну деталь весняного гардероба

Ксенія Господінова показала, з чим можна поєднувати короткий жакет (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)

Пробуємо повторити: як мають вкорочений жакет інфлюенсери

Укорочені піджаки давно полюбили також популярні блогери та інфлюенсери. Вони поєднують цей предмет гардероба з брюками, спідницями і навіть шортами, залишаючи нам поле для експериментів.

Робить ноги довшими і звужує талію: стиліст назвала головну деталь весняного гардероба

Діана Мілканова у вкороченому жакеті (фото: instagram.com/diana_milkanova)

Робить ноги довшими і звужує талію: стиліст назвала головну деталь весняного гардеробаJOSEFINE H. J (instagram.com/josefinehj)

Робить ноги довшими і звужує талію: стиліст назвала головну деталь весняного гардеробаMathilde Gøhler у вкороченому жакеті (фото: instagram.com/mathildegoehler/)

Дивіться також: Андре Тан розповів, як правильно створити базовий гардероб - питання "що вдягнути" зникне.

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