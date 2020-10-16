Спокусливо і стильно: Барбара Палвін показала, без якої речі не обійтися в цьому сезоні

Супермодель Барбара Палвін, схоже, "змерзла" на своїх знімках в нижній білизні. 27-річна красуня, яка прославилася своєю роботою для таких брендів-гігантів, як Victoria’s Secret, показала серію знімків, де вона позує в... светрі. "Светряна" погода", - так і написала Палвін знімки.

Барбара Палвін в улюбленому светрі (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Барбара показала абсолютний маст-хев жовтня: товстий білий светр з косами та ромбами. Модель кокетливо піднімає руки, і здається, що вона от-от зніме одяг. Образ доповнює проста, але стильна укладка, а ще – яскраво нафарбовані очі. Не так давно модель показувала свої лайфхаки з макіяжу: дівчина любить підвести очі олівцем не тільки зовні, а також всередині. Треба відзначити, у звичайному житті модель не користується макіяжем, Барбара славиться на весь світ своєю натуральною красою.

Ну й нехай на фото зовсім не видно шикарної фігури моделі. Головне - щоб було тепло, так, здається, говорить своїм постом Барбара. Шанувальникам знімки припали до душі. "Твоя усмішка – найчарівніша", "Чекаємо не дочекаємося, коли саме ти відкриєш шоу Victoria’s Secret!", "Дуже гаряча штучка!", - написали шанувальники під фото зірки.

Нагадаємо, що не так давно Палвін захопила численну армію шанувальників досконалою фігурою в пікантному образі.