Соломія Вітвіцька сяє своєю фірмовою усмішкою на обкладинці модного глянцю (фото)

Для такої події телезірка приміряла вінтажну сукню трендового смарагдового кольору довжини міді з квітковим принтом. За рахунок широкого вшитого поясу вона вдало підкреслює фігуру ведучої "пісочний годинник".

Сукні додає пікантності привабливий верх з V-подібним вирізом і рукава з романтичними згинами вздовж окатів. Ретро стиль - натхнення весняної колекції журналу Burda.

Соломія Вітвіцька (фото: прес-служба 1+1)

Крім того, у інтерв’ю для модного глянцю Соля розповіла про особливості свого гардеробу. Зокрема зізналася, що у її шафі складно знайти штани чи піджак трендового чоловічого крою, а серед основних кольорів переважають темно-синій, червоний і відтінки молочного.

Телеведуча справжня амбасадорка суконь - всесезонно у буденному житті та денних ефірах новин ТСН Соломію можна побачити у красивих вбраннях від українських виробників. За луками ведучої спостерігають більше 200 тисяч українців у її Instagram.

Зокрема, мама Соломії, Світлана Вітвіцька, уважно слідкує онлайн, аби її донька одягалась красиво і різноманітно. Якщо Соля часто публікує фото чи відео в одному і тому ж луці, то пані Вітвіцька обов’язково скаже, що пора змінити образ.

"Практично весь одяг в моєму гардеробі від українських брендів... Із задоволенням підтримую національних виробників. Тим більше, якість цих брендів приємно вражає. Обожнюю українських дизайнерів, особисто товаришую з Оленою Даць, Анастасією Івановою, Оленою Бурбою - вона ексклюзивно виготовляє для мене ефірні сукні", - прокоментувала Соломія.

Соломія Вітвіцька (фото: прес-служба 1+1)