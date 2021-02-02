Досконала: 45-річна Анджеліна Джолі блиснула ідеальною фігурою на обкладинці глянцю

Анджеліна Джолі знялася для британської версії відомого глянцевого журналу Vogue. Зірка приміряла масу стильних нарядів: від вузьких штанів і гольфу, до ділових луків і розкішних вечірніх суконь. Є образ, де екс-дружина Бреда Пітта приміряла класичний бежевий тренч прямо на голе тіло... Макіяж їй зробили легкий, виділивши очі і губи одночасно.

Нові обкладинки Джолі (фото: instagram.com/britishvogue)

"Завдяки своїй гуманітарній роботі та вихованню власної сім'ї Анджеліна Джолі завжди орієнтувалась на молоде покоління. "Може бути, це просто молодий панк в мені, але мені подобається дух молоді. Я вірю, що вони можуть бачити добро і зло з більшою ясністю. Я бачу, як багато літніх людей виправдовують певну поведінку, і, як правило, молоді люди швидше кажуть: "Але це просто неправильно, і ми проти цього", - написали редактора під одним із фото, запрошуючи до прочитання повного інтерв'ю.

Анджеліна Джолі як і раніше прекрасна (фото: instagram.com/britishvogue)

Також тут можна побачити короткий ролик, де Джолі розповідає про вміст власної сумки. Як пожартували під постом представники глянцю, якби Анджеліна Джолі відкрила свою "велику сумку для мами", за її словами, ми б побачили "закуски, телефони, книги, футболки... все, що ви можете собі уявити". Але Анджеліна показала тільки те, що хотіла: фірмові сонцезахисні окуляри-авіатори і своє улюблене масло для обличчя, засоби від алергії для дітей і "шоколад для мами".

Джолі показала улюблені речі (видео: instagram.com/britishvogue)

Раніше Джолі висловилася про домашнє насильство та способи захисту від нього.