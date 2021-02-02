ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Досконала: 45-річна Анджеліна Джолі блиснула ідеальною фігурою на обкладинці глянцю

Новость на русском → Великобританія, Вівторок 02 лютого 2021 14:31
Досконала: 45-річна Анджеліна Джолі блиснула ідеальною фігурою на обкладинці глянцю Анджеліна Джолі (фото: instagram.com/britishvogue)
Автор: Lite

Анджеліна Джолі знялася для британської версії відомого глянцевого журналу Vogue. Зірка приміряла масу стильних нарядів: від вузьких штанів і гольфу, до ділових луків і розкішних вечірніх суконь. Є образ, де екс-дружина Бреда Пітта приміряла класичний бежевий тренч прямо на голе тіло... Макіяж їй зробили легкий, виділивши очі і губи одночасно.

Досконала: 45-річна Анджеліна Джолі блиснула ідеальною фігурою на обкладинці глянцюДосконала: 45-річна Анджеліна Джолі блиснула ідеальною фігурою на обкладинці глянцю

Нові обкладинки Джолі (фото: instagram.com/britishvogue)

"Завдяки своїй гуманітарній роботі та вихованню власної сім'ї Анджеліна Джолі завжди орієнтувалась на молоде покоління. "Може бути, це просто молодий панк в мені, але мені подобається дух молоді. Я вірю, що вони можуть бачити добро і зло з більшою ясністю. Я бачу, як багато літніх людей виправдовують певну поведінку, і, як правило, молоді люди швидше кажуть: "Але це просто неправильно, і ми проти цього", - написали редактора під одним із фото, запрошуючи до прочитання повного інтерв'ю.

Досконала: 45-річна Анджеліна Джолі блиснула ідеальною фігурою на обкладинці глянцюДосконала: 45-річна Анджеліна Джолі блиснула ідеальною фігурою на обкладинці глянцю

Анджеліна Джолі як і раніше прекрасна (фото: instagram.com/britishvogue)

Також тут можна побачити короткий ролик, де Джолі розповідає про вміст власної сумки. Як пожартували під постом представники глянцю, якби Анджеліна Джолі відкрила свою "велику сумку для мами", за її словами, ми б побачили "закуски, телефони, книги, футболки... все, що ви можете собі уявити". Але Анджеліна показала тільки те, що хотіла: фірмові сонцезахисні окуляри-авіатори і своє улюблене масло для обличчя, засоби від алергії для дітей і "шоколад для мами".

Джолі показала улюблені речі (видео: instagram.com/britishvogue)

Раніше Джолі висловилася про домашнє насильство та способи захисту від нього.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мода Анджеліна Джолі Брэд Питт актриса мама
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
У Первомайську горить "Епіцентр"
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин У Первомайську горить "Епіцентр"