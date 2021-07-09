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Як створювати цікаві образи з простих речей: лайфхаки від стиліста

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П'ятниця 09 липня 2021 13:29
Як створювати цікаві образи з простих речей: лайфхаки від стиліста Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Найчастіше люди поєднують одяг "як в народі заведено". Відразу згадується білий верх і чорний низ. Якщо хочете вийти за рамки буденного і створити індивідуальний стиль, спробуйте робити нетипові комбінації.

Стиліст Віка Барва розповіла в Instagram, як можна створювати небанальні образи з простих речей.

Почніть з малого. Наприклад, пограйте з коліром. У своїх стандартних комплектах замініть один предмет на яскравий. Це може бути сумка, взуття або жакет. Зверніть увагу, як змінився настрій образу. Наступного разу додайте щось нове або кілька.

Як створювати цікаві образи з простих речей: лайфхаки від стиліста
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Крім кольору, можна використовувати поєднання різних стилів. Зараз мало хто використовує якийсь один в чистому вигляді. Цікаві мікси виходять, якщо додати предмети зі спорту, кежуал або бохо. Найпростіше використовувати аксесуари, щоб розбавити «родзинкою» загальний напрямок комплекту.

Невеликий лайфхак. Не прагніть доводити наряд до досконалості. Діловий синій костюм, класична біла блуза, чорні човники — шаблонний союз, але нецікавий. А якщо замінити блузу на футболку, а човники на акуратні кеди? Незвично? А ви спробуйте. Чомусь деяких жінок легше переконати надіти міні-спідницю, ніж незвичайний комплект. Стандарти не відпускають вийти за межі звичного? Забудьте про них, це вже давно не актуально.

Раджу частіше експериментувати з взуттям. Взагалі тема взуття одна з найпопулярніших. Одне і те ж плаття заграє по-різному, якщо доповнити його сьогодні елегантними босоніжками, а в наступний раз сліпонами.

Як створювати цікаві образи з простих речей: лайфхаки від стиліста
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Як бачите, щоб оживити образи, іноді досить незвично поєднувати кольори і стилі. Зауважте, так ви отримаєте ще й додаткові комплекти в гардеробі.

Нагадаємо, раніше стиліст розповіла, як зробити шопінг на розпродажах максимально ефективним.

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