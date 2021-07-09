Как создавать интересные образы из простых вещей: лайфхаки от стилиста

Чаще всего люди сочетают одежду "как в народе заведено". Сразу вспоминается белый верх и черный низ. Если хотите выйти за рамки обыденного и создать индивидуальный стиль, попробуйте делать нетипичные комбинации.

Начните с малого. Например, поиграйте с цветом. В своих стандартных комплектах замените один предмет на яркий. Это может быть сумка, обувь или жакет. Обратите внимание, как изменилось настроение образа. В следующий раз добавьте что-то новое или несколько.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

Кроме цвета, можно использовать сочетание разных стилей. Сейчас мало кто использует какой-то один в чистом виде. Интересные миксы получаются если добавить предметы из спорта, кэжуал или бохо. Проще всего использовать аксессуары, чтобы разбавить «изюминкой» общее направление комплекта.

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Небольшой лайфхак. Не стремитесь доводить наряд до совершенства. Деловой синий костюм, классическая белая блуза, черные лодочки — шаблонный союз, но неинтересный. А если заменить блузу на футболку, а лодочки на аккуратные кеды? Непривычно? А вы попробуйте. Почему-то некоторых женщин легче убедить надеть мини-юбку, чем необычный комплект. Стандарты не отпускают выйти за границы привычного? Забудьте про них, это уже давно не актуально.

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Советую чаще экспериментировать с обувью. Вообще, тема обуви одна из самых популярных. Одно и то же платье заиграет по-разному, если дополнить его сегодня элегантными босоножками, а в следующий раз слипонами.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Как видите, чтобы оживить образы, иногда достаточно необычно сочетать цвета и стили. Заметьте, так вы получите еще и дополнительные комплекты в гардеробе.