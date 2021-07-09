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Как создавать интересные образы из простых вещей: лайфхаки от стилиста

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Пятница 09 июля 2021 13:29
Как создавать интересные образы из простых вещей: лайфхаки от стилиста Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Чаще всего люди сочетают одежду "как в народе заведено". Сразу вспоминается белый верх и черный низ. Если хотите выйти за рамки обыденного и создать индивидуальный стиль, попробуйте делать нетипичные комбинации.

Стилист Вика Барва рассказала в Instagram, как можно создавать небанальные образы из простых вещей.

Начните с малого. Например, поиграйте с цветом. В своих стандартных комплектах замените один предмет на яркий. Это может быть сумка, обувь или жакет. Обратите внимание, как изменилось настроение образа. В следующий раз добавьте что-то новое или несколько.

Как создавать интересные образы из простых вещей: лайфхаки от стилиста
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Кроме цвета, можно использовать сочетание разных стилей. Сейчас мало кто использует какой-то один в чистом виде. Интересные миксы получаются если добавить предметы из спорта, кэжуал или бохо. Проще всего использовать аксессуары, чтобы разбавить «изюминкой» общее направление комплекта.

Небольшой лайфхак. Не стремитесь доводить наряд до совершенства. Деловой синий костюм, классическая белая блуза, черные лодочки — шаблонный союз, но неинтересный. А если заменить блузу на футболку, а лодочки на аккуратные кеды? Непривычно? А вы попробуйте. Почему-то некоторых женщин легче убедить надеть мини-юбку, чем необычный комплект. Стандарты не отпускают выйти за границы привычного? Забудьте про них, это уже давно не актуально.

Советую чаще экспериментировать с обувью. Вообще, тема обуви одна из самых популярных. Одно и то же платье заиграет по-разному, если дополнить его сегодня элегантными босоножками, а в следующий раз слипонами.

Как создавать интересные образы из простых вещей: лайфхаки от стилиста
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Как видите, чтобы оживить образы, иногда достаточно необычно сочетать цвета и стили. Заметьте, так вы получите еще и дополнительные комплекты в гардеробе.

Напомним, ранее стилист рассказала, как сделать шопинг на распродажах максимально эффективным.

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