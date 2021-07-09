Як створювати цікаві образи з простих речей: лайфхаки від стиліста

Почніть з малого. Наприклад, пограйте з коліром. У своїх стандартних комплектах замініть один предмет на яскравий. Це може бути сумка, взуття або жакет. Зверніть увагу, як змінився настрій образу. Наступного разу додайте щось нове або кілька.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

Крім кольору, можна використовувати поєднання різних стилів. Зараз мало хто використовує якийсь один в чистому вигляді. Цікаві мікси виходять, якщо додати предмети зі спорту, кежуал або бохо. Найпростіше використовувати аксесуари, щоб розбавити «родзинкою» загальний напрямок комплекту.

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Невеликий лайфхак. Не прагніть доводити наряд до досконалості. Діловий синій костюм, класична біла блуза, чорні човники — шаблонний союз, але нецікавий. А якщо замінити блузу на футболку, а човники на акуратні кеди? Незвично? А ви спробуйте. Чомусь деяких жінок легше переконати надіти міні-спідницю, ніж незвичайний комплект. Стандарти не відпускають вийти за межі звичного? Забудьте про них, це вже давно не актуально.

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Раджу частіше експериментувати з взуттям. Взагалі тема взуття одна з найпопулярніших. Одне і те ж плаття заграє по-різному, якщо доповнити його сьогодні елегантними босоніжками, а в наступний раз сліпонами.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Як бачите, щоб оживити образи, іноді досить незвично поєднувати кольори і стилі. Зауважте, так ви отримаєте ще й додаткові комплекти в гардеробі.