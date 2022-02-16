Сузір'я супермоделей: Белла Хадід, Ірина Шейк, Емілі Ратаковські та інші на показі Michael Kors
Покази Michael Kors завжди відрізняються видовищністю. І традиційно збирають найпопулярніших моделей у світі. Представляти нову колекцію осінь-зима 2022-2023 в Нью-Йорку зібралися Белла Хадід, Ірина Шейк, Емілі Ратаковскі та інші.
Дизайнер представив своє бачення, як будуть одягатися жінки майбутньої осені. Так, він віддає данину лаконічним монохромним лукам, але не забув і про яскраві насичені тони: канарковий, апельсиновий і яскраво-рожевий.
На подіумі дефілювали Белла і Джіджі Хадід, які брали паузу тривалу в кар'єрі, лише зрідка з'являючись в показах. Компанію їм склали Ірина Шейк, Емілі Ратаковскі, Наташа Полі, Ізабелі Фонтана, Керолайн Третіні та інші імениті зірки індустрії.
В офіційному акаунті дизайнера з'явилося безліч кадрів з бекстейджу крупним планом, які, до слова, відмінно демонструють мейк-ап-тенденції з шоу дизайнера. Загадкові "смоукі" і "заціловані" губи знову на хвилі популярності.
Також в блозі є кілька відео з виступом американського співака Мігеля, який влаштував на шоу справжній перформанс.
Супермоделі на показі Michael Kors (фото: instagram.com/michaelkors)
Дівчата продемонстрували кремове плаття міді з глибоким V-подібним вирізом, блискучі максі з незвичайними вирізами, металізовані тренчі, піджаки і пальто з леопардовим принтом, а також сукні, посипані паєтками.
Раніше ми писали, що знаменитий дизайнер потрапив під хвилю хейта через свою орієнтацію.
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