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Сузір'я супермоделей: Белла Хадід, Ірина Шейк, Емілі Ратаковські та інші на показі Michael Kors

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Нью-Йорк, Середа 16 лютого 2022 16:16
Сузір'я супермоделей: Белла Хадід, Ірина Шейк, Емілі Ратаковські та інші на показі Michael Kors Белла Хадід на показі Michael Kors (фото: instagram.com/michaelkors)
Автор: Ольга Турчанікова

Покази Michael Kors завжди відрізняються видовищністю. І традиційно збирають найпопулярніших моделей у світі. Представляти нову колекцію осінь-зима 2022-2023 в Нью-Йорку зібралися Белла Хадід, Ірина Шейк, Емілі Ратаковскі та інші.

Дизайнер представив своє бачення, як будуть одягатися жінки майбутньої осені. Так, він віддає данину лаконічним монохромним лукам, але не забув і про яскраві насичені тони: канарковий, апельсиновий і яскраво-рожевий.

На подіумі дефілювали Белла і Джіджі Хадід, які брали паузу тривалу в кар'єрі, лише зрідка з'являючись в показах. Компанію їм склали Ірина Шейк, Емілі Ратаковскі, Наташа Полі, Ізабелі Фонтана, Керолайн Третіні та інші імениті зірки індустрії.

В офіційному акаунті дизайнера з'явилося безліч кадрів з бекстейджу крупним планом, які, до слова, відмінно демонструють мейк-ап-тенденції з шоу дизайнера. Загадкові "смоукі" і "заціловані" губи знову на хвилі популярності.

Також в блозі є кілька відео з виступом американського співака Мігеля, який влаштував на шоу справжній перформанс.

Сузір'я супермоделей: Белла Хадід, Ірина Шейк, Емілі Ратаковські та інші на показі Michael KorsСузір'я супермоделей: Белла Хадід, Ірина Шейк, Емілі Ратаковські та інші на показі Michael KorsСузір'я супермоделей: Белла Хадід, Ірина Шейк, Емілі Ратаковські та інші на показі Michael KorsСузір'я супермоделей: Белла Хадід, Ірина Шейк, Емілі Ратаковські та інші на показі Michael KorsСузір'я супермоделей: Белла Хадід, Ірина Шейк, Емілі Ратаковські та інші на показі Michael Kors

Супермоделі на показі Michael Kors (фото: instagram.com/michaelkors)

Дівчата продемонстрували кремове плаття міді з глибоким V-подібним вирізом, блискучі максі з незвичайними вирізами, металізовані тренчі, піджаки і пальто з леопардовим принтом, а також сукні, посипані паєтками.

Раніше ми писали, що знаменитий дизайнер потрапив під хвилю хейта через свою орієнтацію.

Також дивіться наймодніші кольори сезону осінь-зима 2022/2023, на думку Pantone.

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