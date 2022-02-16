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"Моя сумка тебе не хоче": на знаменитого дизайнера Жакмю обрушилася хвиля хейта прямо в День святого Валентина

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Середа 16 лютого 2022 10:41
"Моя сумка тебе не хоче": на знаменитого дизайнера Жакмю обрушилася хвиля хейта прямо в День святого Валентина Симон Жакмю (фото: instagram.com/jacquemus)
Автор: Тетяна Турчанікова

Знаменитий французький модельєр і дизайнер Симон Жакмю, засновник бренду Jacquemus, потрапив у скандал після того, як виставив фото зі своїм коханим у своєму ж Instagram.

На офіційній сторінці бренду, яка за сумісництвом є його особистим акаунтом, в День всім закоханих Симон вистав фото, на якому вони цілуються з його коханим Марко Маестрі (з яким вони навіть встигли узаконити стосунки).

І хоча Симон ніколи не приховував, що він гей, на нього обрушилася справжня хвиля хейта. Користувачі-тролі закидали секцію коментарів неприємними висловлювання і емодзі і, вочевидь, остаточно зіпсували Симону День святого Валентина.

Тож дизайнер не став мовчати. Він вибрав один з коментарів, в якому дівчина каже, що "раніше вона хотіла муску від Jacquemus, але тепер!...", коментар доповнили емодзі, яких нудить.

Симон відповів, що це його сумка її не хоче і попросив ніколи нічого не купувати у бренду. Він додав, що в компанії працює багато геїв, і він не дозволить гомофобських висловлювань в їх та свій бік.

&quot;Моя сумка тебе не хоче&quot;: на знаменитого дизайнера Жакмю обрушилася хвиля хейта прямо в День святого Валентина

Те саме фото, яке наробило так багато шуму (фото: instagram.com/jacquemus)

&quot;Моя сумка тебе не хоче&quot;: на знаменитого дизайнера Жакмю обрушилася хвиля хейта прямо в День святого Валентина

Симон вже багато років натикається на хейт через свою орієнтацію (фото: instagram.com/jacquemus)

Симон написав, що не вірить, що він в 2022 році, так багато неприємних коментарів він отримав під своїм фото.

Він зізнався, що, будучи геєм, він ріс без прикладу такої пари перед очима, і йому довелося свого часу несолодко. Так що він має намір і далі постити свою любов і тим самим звільняти всіх, кому це так необхідно.

&quot;Моя сумка тебе не хоче&quot;: на знаменитого дизайнера Жакмю обрушилася хвиля хейта прямо в День святого Валентина

&quot;Моя сумка тебе не хоче&quot;: на знаменитого дизайнера Жакмю обрушилася хвиля хейта прямо в День святого Валентина&quot;Моя сумка тебе не хоче&quot;: на знаменитого дизайнера Жакмю обрушилася хвиля хейта прямо в День святого Валентина

Симон перебуває у відносинах вже багато років (фото: instagram.com/jacquemus)

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