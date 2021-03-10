ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Спортивна мала: Белла Хадід похвалилася ідеальним пресом в стильному образі

Новость на русском → Нью-Йорк, Середа 10 березня 2021 18:26
Спортивна мала: Белла Хадід похвалилася ідеальним пресом в стильному образі Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Lite

Белла Хадід показала новий образ на основі спортивних речей, а заодно і свою бездоганну фігуру. Дівчина підкорила мережу своїм сталевим пресом.

У своєму блозі дівчина запостила цілу серію фото, які просто підкорили фанатів.

Белла Хадід одягла на весняну прогулянку спортивного крою світлі брюки, які спустила на стегна, білу футболку і худі з яскравим принтом, а також укорочену чорну куртку. Доповнили вбрання бейсболка, вузькі сонцезахисні окуляри і кеди. Волосся одна з найвідоміших моделей у світі заплела в косу.

Спортивна мала: Белла Хадід похвалилася ідеальним пресом в стильному образіСпортивна мала: Белла Хадід похвалилася ідеальним пресом в стильному образіСпортивна мала: Белла Хадід похвалилася ідеальним пресом в стильному образіСпортивна мала: Белла Хадід похвалилася ідеальним пресом в стильному образіСпортивна мала: Белла Хадід похвалилася ідеальним пресом в стильному образіБелла Хадід в спортивному образі (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла зробила цілу серію фото на даху будинку в Нью-Йорку, залитому сонцем. На одному з кадрів дівчина так розійшлася, що підняла футболку, продемонструвавши свій залізний прес і напіводягнені груди. Що ж, молодша з сестер Хадід завжди славилася своїм умінням створювати епатажні пости.

У відповідь Белла отримала масу компліментів. Фанати називають модель "найкрасивішою і наібльш спортивною". Сам пост набрав більш як 1,3 мільйонів лайків і масу коментарів.

Раніше Белла Хадід показувала фото з особистого архіву, на яких виглядає неймовірно спокусливо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мода модель мода актриса
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Карпати повернулася справжня зима: гори засипало снігом (фото)
В Карпати повернулася справжня зима: гори засипало снігом (фото)