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Терміново в гардероб: український дизайнер назвав три наймодніших кольори 2021

Новость на русском → П'ятниця 08 січня 2021 17:37
Терміново в гардероб: український дизайнер назвав три наймодніших кольори 2021 Ельза Хоск (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Lite

Український дизайнер Жан Гріцфельдт у своєму блозі розповів, на які три кольори точно варто звернути увагу в зимовому сезоні 2021. На думку Жана, найбільш трендовими в гардеробі модниць будуть фуксія, всі відтінки сірого, а також зелений. Саме вони у великій кількості представлені в колекціях кращих модних будинків. Так що якщо у вашій шафі не знайдеться речі в якому-небудь з них, терміново оновлюємося!

Терміново в гардероб: український дизайнер назвав три наймодніших кольори 2021Терміново в гардероб: український дизайнер назвав три наймодніших кольори 2021Зелений обожнюють багато зірок (фото: instagram.com/emrata; instagram.com/rosiehw)

Відтінки, названі Жаном, можна використовувати як для базових речей, так і для окремих деталей. Фуксія особливо підійде дівчатам смаглявим, вона відмінно відтіняє загар і робить образ ще більш ефектним. Але в цілому, в залежності від варіацій і насиченості, його можу дозволити собі всі.

Терміново в гардероб: український дизайнер назвав три наймодніших кольори 2021Терміново в гардероб: український дизайнер назвав три наймодніших кольори 2021Сірий йде всім (фото: instagram.com/kimkardashian; instagram.com/victoriabeckham)

Сірий – універсальний колір. Через величезну кількості відтінків він буде до лиця всім, а також відмінно поєднається з усіма речами в гардеробі. Його давно облюбували ікони стилю, включаючи Вікторію Бекхем і Роузі Хантінгтон-Уайтлі.

Терміново в гардероб: український дизайнер назвав три наймодніших кольори 2021Терміново в гардероб: український дизайнер назвав три наймодніших кольори 2021Фуксія - варіант для любительок яскравих образів (фото: instagram.com/izabelgoulart; instagram.com/ashleygraham)

А от зелений вимагає ретельного підбору відтінку, в залежності від теплого і холодного тону. Вважається, що він особливо йде дівчат з рудим волоссям і брюнеткам, але якщо уважно вивчити палітру, то будь-яка з нас може знайти свій зелений. До того ж безпрограшний варіант – вибрати одну яскраву деталь в образі. Беремо на озброєння!

Раніше ми писали, яке плаття точно потрібне в зимовому гардеробі.

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