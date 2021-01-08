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Срочно в гардероб: украинский дизайнер назвал три самых модных цвета 2021

Новина українською → Пятница 08 января 2021 17:37
Срочно в гардероб: украинский дизайнер назвал три самых модных цвета 2021 Эльза Хоск (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Lite

Украинский дизайнер Жан Грицфельдт в своем блоге рассказал, на какие три цвета точно стоит обратить внимание в зимнем сезоне 2021. По мнению Жана, самые трендовыми в гардеробе модниц будут фуксия, все оттенки серого, а также зеленый. Именно они в большом количестве представлены в коллекциях лучших модных домов. Так что если в вашем шкафу не найдется вещи в каком-либо из них, срочно обновляемся!

Срочно в гардероб: украинский дизайнер назвал три самых модных цвета 2021Срочно в гардероб: украинский дизайнер назвал три самых модных цвета 2021Зеленый обожают многие звезды (фото: instagram.com/emrata; instagram.com/rosiehw)

Оттенки, названные Жаном, можно использовать как для базовых вещей, так и для отдельных деталей. Фуксия особенно подойдет девушкам смуглым, она отлично оттеняет загар и делает образ еще более эффектным. Но в целом, в зависимости от вариаций и насыщенности, его могу позволить себе все.

Срочно в гардероб: украинский дизайнер назвал три самых модных цвета 2021Срочно в гардероб: украинский дизайнер назвал три самых модных цвета 2021Серый идет всем (фото: instagram.com/kimkardashian; instagram.com/victoriabeckham)

Серый – универсальный цвет. Из-за огромного количества оттенков он будет к лицу всем, а также отлично сочетается со всеми вещами в гардеробе. Его давно облюбовали иконы стиля, включая Викторию Бекхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли.

Срочно в гардероб: украинский дизайнер назвал три самых модных цвета 2021Срочно в гардероб: украинский дизайнер назвал три самых модных цвета 2021Фуксия - вариант для любительниц ярких образов (фото: instagram.com/izabelgoulart; instagram.com/ashleygraham)

А вот зеленый требует тщательного подбора оттенка, в зависимости от теплого и холодного тона. Считается, что он особенно идет девушкам с рыжими волосами и брюнеткам, но если внимательно изучить палитру, то любая из нас может найти свой зеленый. К тому же беспроигрышный вариант – выбрать одну яркую деталь в образе. Берем на вооружение!

Ранее мы писали, какое платье точно нужно в зимнем гардеробе.

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