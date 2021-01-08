Терміново в гардероб: український дизайнер назвав три наймодніших кольори 2021

Український дизайнер Жан Гріцфельдт у своєму блозі розповів, на які три кольори точно варто звернути увагу в зимовому сезоні 2021. На думку Жана, найбільш трендовими в гардеробі модниць будуть фуксія, всі відтінки сірого, а також зелений. Саме вони у великій кількості представлені в колекціях кращих модних будинків. Так що якщо у вашій шафі не знайдеться речі в якому-небудь з них, терміново оновлюємося!

Зелений обожнюють багато зірок (фото: instagram.com/emrata; instagram.com/rosiehw)

Відтінки, названі Жаном, можна використовувати як для базових речей, так і для окремих деталей. Фуксія особливо підійде дівчатам смаглявим, вона відмінно відтіняє загар і робить образ ще більш ефектним. Але в цілому, в залежності від варіацій і насиченості, його можу дозволити собі всі.

Сірий йде всім (фото: instagram.com/kimkardashian; instagram.com/victoriabeckham)

Сірий – універсальний колір. Через величезну кількості відтінків він буде до лиця всім, а також відмінно поєднається з усіма речами в гардеробі. Його давно облюбували ікони стилю, включаючи Вікторію Бекхем і Роузі Хантінгтон-Уайтлі.

Фуксія - варіант для любительок яскравих образів (фото: instagram.com/izabelgoulart; instagram.com/ashleygraham)

А от зелений вимагає ретельного підбору відтінку, в залежності від теплого і холодного тону. Вважається, що він особливо йде дівчат з рудим волоссям і брюнеткам, але якщо уважно вивчити палітру, то будь-яка з нас може знайти свій зелений. До того ж безпрограшний варіант – вибрати одну яскраву деталь в образі. Беремо на озброєння!

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