Терміново купити: розкішна Барбара Палвін показала головний зимовий аксесуар

Барбара Палвін останнім часом нарозхват. Дівчина буквально не встигає викладати всі свої рекламні кампанії. Так, днями вона продемонструвала колаборацію з відомим французьким брендом Lancaster, сумки якого рекламує недавно. І схоже, скоро дівчина може отримати ще один вигідний контракт. На своїй сторінці 26-річна красуня виклала фото з подарунком від Bvlgari. Вони отримали масу востоженных відгуків, що не може не привернути увагу компанії.

Модель виглядає просто приголомшливо! (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Дівчина постала в чарівному зимовому образі, який склали білі шкіряні штани (до речі, улюблена річ моделі) з високою посадкою, а також гольф гірчичного відтінку. Головна родзинка - сумочка сріблястого кольору на ланцюжку вже згаданого вище бренду. Вона додала образу гламурну і святкову нотку, буквально "осяявши" його. "Різдво прийшло рано", - написала вона під знімком. А в хэштегах додала слова "більше, ніж мрія".

У мережі фото розкішної моделі як завжди викликало фурор. Шанувальники просто зачаровані видом своєї улюблениці, а також ідеєю доповнити відносно простий образ "новорічною" сумочкою. Моделі такого типу є у багатьох більш демократичних брендів, так що цей прийом орднозначно варто повторити!

Раніше Барбара Палвін підкорила фанатів своєю апетитною фігурою.