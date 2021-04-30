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Стильно і лаконічно: Кендалл Дженнер вирушила на прогулянку в наймодніших брюках весни

Новость на русском → США, П'ятниця 30 квітня 2021 22:31
Стильно і лаконічно: Кендалл Дженнер вирушила на прогулянку в наймодніших брюках весни Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Автор: Lite

Кендалл Дженнер - єдина зі знаменитих сестер, хто працює моделлю професійно. І стиль дівчини також істотно відрізняється від інших інста-дів. Навіть для прогулянок вона вибирає неабиякі луки, які так і хочеться повторити.

Новий з них Кендалл показала днями. В основі аутфіта - ультрамодні штани, які цієї весни на піку попялрності.

Кендалл, як і багато героїнь стрітстайл-хронік, обожнює широкі штани-палаццо. Дівчина доповнила їх білою футболкою і білою сорочкою-оверсайз, що допомогло зробити образ в міру офіційним, в міру розслабленим. Ключеввую роль тут зіграли аксесуари та взуття. Кендалл підібрала босоніжки-в'єтнамки на підборах kitten heels, які лідирують цього літа. А до них в тон взяла чорний ремінь: він відмінно підкреслив тонку талію і зробив дещо "безформний" лук чітким.

Стильно і лаконічно: Кендалл Дженнер вирушила на прогулянку в наймодніших брюках весниСтильно і лаконічно: Кендалл Дженнер вирушила на прогулянку в наймодніших брюках весниСтильно і лаконічно: Кендалл Дженнер вирушила на прогулянку в наймодніших брюках весниСтильно і лаконічно: Кендалл Дженнер вирушила на прогулянку в наймодніших брюках весниКендалл Дженнер показала стильний образ (фото: instagram.com/kendalljenner)

В руках одна з найпопулярніших моделей в світі тримала сумочку під колір брюк, а також не забула про окуляри і захисну маску. Виглядала Кендалл стильно і незвично, при цьому її лук дійсно легко повторити!

Раніше Дженнер демонструвала свою точену фігуру в облягаючому спортивному костюмі.

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