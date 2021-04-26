Палаццо - два сантиметри від підлоги, кльош - максі: стиліст показала, якою має бути довжина брюк
Штани будуть виглядати неохайно або "підстрелено", якщо невдало вибрати довжину.
Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.
Стиліст показала, яка довжина брюк буде оптимальною для тієї чи іншої моделі, щоб виріб сіы ідеально. Так, штани-"сигарети" потрібно вибирати довжиною до щиколотки, палаццо - 1-2 сантиметри від підлоги, кюлоти - до середини ікри, а кльош мають бути максі.
Якою повинна бути довжина брюк, в залежності від моделі.
1. Штани-палаццо важливо вибрати правильної довжини, щоб вони не виглядали недбало та "не підмітали" підлогу.
2. Штани кльош повинні бути максимум 2 сантиметри від підлоги.
3. Кюлоти вибирайте до середини ікри.
4. Штани з розрізами - максильно допустимої довжини.
5. "Сигарети" - до середини щиколотки.
6. Також важливо стежити, щоб зазор між брюками і взуттям не з'їдав зріст.
Довжина брюк - це важливо (instagram.com/tatvolkova)
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