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Палаццо - два сантиметри від підлоги, кльош - максі: стиліст показала, якою має бути довжина брюк

Новость на русском → Понеділок 26 квітня 2021 20:07
Палаццо - два сантиметри від підлоги, кльош - максі: стиліст показала, якою має бути довжина брюк Як підібрати довжину брюк (instagram.com/gigihadid)
Автор: Тетяна Турчанікова

Штани будуть виглядати неохайно або "підстрелено", якщо невдало вибрати довжину.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.

Стиліст показала, яка довжина брюк буде оптимальною для тієї чи іншої моделі, щоб виріб сіы ідеально. Так, штани-"сигарети" потрібно вибирати довжиною до щиколотки, палаццо - 1-2 сантиметри від підлоги, кюлоти - до середини ікри, а кльош мають бути максі.

Якою повинна бути довжина брюк, в залежності від моделі.

1. Штани-палаццо важливо вибрати правильної довжини, щоб вони не виглядали недбало та "не підмітали" підлогу.Палаццо - два сантиметри від підлоги, кльош - максі: стиліст показала, якою має бути довжина брюк

2. Штани кльош повинні бути максимум 2 сантиметри від підлоги.

Палаццо - два сантиметри від підлоги, кльош - максі: стиліст показала, якою має бути довжина брюк

3. Кюлоти вибирайте до середини ікри.

Палаццо - два сантиметри від підлоги, кльош - максі: стиліст показала, якою має бути довжина брюк

4. Штани з розрізами - максильно допустимої довжини.

Палаццо - два сантиметри від підлоги, кльош - максі: стиліст показала, якою має бути довжина брюк

5. "Сигарети" - до середини щиколотки.

Палаццо - два сантиметри від підлоги, кльош - максі: стиліст показала, якою має бути довжина брюк

6. Також важливо стежити, щоб зазор між брюками і взуттям не з'їдав зріст.Палаццо - два сантиметри від підлоги, кльош - максі: стиліст показала, якою має бути довжина брюк

Довжина брюк - це важливо (instagram.com/tatvolkova)

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