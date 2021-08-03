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Терміново повторити: Вікторія Бекхем показала улюблений міський образ

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Нью-Йорк, Вівторок 03 серпня 2021 13:35
Терміново повторити: Вікторія Бекхем показала улюблений міський образ Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Ольга Турчанікова

Вікторія Бекхем обожнює сама демонструвати речі з колекцій свого бренду. Новий образ з них ідеально впишеться в міські будні. Беремо до уваги!

Новий лук знаменитість продемонструвала у своєму мікроблозі Instagram.

Вікторія одягла для ділового дня в Нью-Йорку білу сукню-міді незвичайного крою: з контрастним коміром-стійкою, спідницею з виразними складками і рукавами-ліхтариками вартістю близько 1400 фунтів стерлінгів. Доповнили ванільного відтінку сукню яскраво-блакитні туфлі-човники, а також фірмові сонцезахисні окуляри і чорна маленька сумка.

Терміново повторити: Вікторія Бекхем показала улюблений міський образ

Вікторія Бекхем: у масці - ще прекрасніша (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Ікона стилю зробила фото на тлі висоток Великого Яблука. Вічно зайнята бізнесвумен навіть в робочих поїздках виглядає чудово!

Примітно, що на фото зображений і чоловік Вікторії - Девід Бекхем. Який дивиться на дружину із захопленням і обожнюванням. У підписі Вікторія пожартувала, що Девід також в захваті від її лука. Шанувальники поспішили приєднатися, засипавши дизайнера своїми численними коментарями і питаннями про речі. Беремо на замітку модні ідеї гуру індустрії.

Раніше Вікторія підкорила мережу схожістю чоловіка і середнього сина.

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