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Стиль звичайного дня: що носять Хейлі Бібер, Ірина Шейк, Дженніфер Лопес та інші зірки цієї зими

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Вівторок 14 грудня 2021 21:18
Стиль звичайного дня: що носять Хейлі Бібер, Ірина Шейк, Дженніфер Лопес та інші зірки цієї зими Хейлі Бібер (фото: instagram.com/haileybieber)
Автор: Ольга Турчанікова

Бездоганні образи, які знаменитостям роблять для глянцевих зйомок - це одне. А ось речі, які вибирають самі зірки в реальному житті - зовсім інше. Саме в streetstyle-образах відбивається справжній смак і характер.

Пропонуємо добірку стильних образів, які варто повторити цієї зими.

Хейлі Бібер і її чоловік демонструють пристрасть до класики і любов до парних образів. Схожі пальто в коричневій і бежевій гамі виглядають дуже мило.

Ірина Шейк обожнює вбиратися на прогулянки з донькою. Для останнього свого виходу, який наробив галасу в мережі, вона одягла довгий пуховик.

Роберт Паттінсон і його кохана Сьюкі Уотерхаус не стали морочитися зі схожими луками. Але це не завадило їм створити гармонійний образ.

Емілі Ратаковскі демонструє тренд на хутряні шапки і високі чоботи.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вирушили на спільний шопінг. Пара вибрала багатошарові вбрання в приглушеній колірній гамі.

Блейк Лайвлі в картатому пальті і Райан Рейнолдс у плащі також не втекли від папараці.

Також дивіться, як носити ультрамодне "глухе" плаття на прикладі Кім Кардашьян, Тіни Кунакі та інших зірок.

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