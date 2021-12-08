На зміну "голому": Кім Кардашьян, Тіна Кунакі та інші показують, як носити ультрамодну "глуху" сукню

Спокусливі ультраміні і "голі" сукні, які б'ють рекорди популярності на червоних килимових доріжках і вечірках, здається, втрачають свою популярність. На зміну їм прийшла їх повна протилежність - "глухе" плаття.

Серед прихильниць закритих суконь - Кім Кардашьян, Тіна Кунакі, Ірина Шейк. Вони своїм наочним прикладом готові довести, що в них можна виглядати не менш сексуально.

За останні місяці на світських подіях виділилися кілька улюблених знаменитостями образів. І, як не дивно,"голих" суконь стає все менше. Один з явних трендів на червоних доріжках - "глухе" плаття, яке виглядає приголомшливо і при цьому залишає поле для фантазії.

Подібні сукні мають на увазі мінімум оголеного тіла - найчастіше вони з рукавами, довжини максі і наглухо закриті спереду. При цьому вони спокусливо облягають фігуру і можуть мати вирізи. Як альтернатива їм підійдуть і закриті костюми. Кращі варіанти подібних образів показують Кім Кардашьян, Тіна Кунакі, Ірина Шейк та інші.

Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Тіна Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)

Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)