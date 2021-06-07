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У стилі "сафарі": юна дочка Джуда Лоу демонструє трендовий образ літа

Автор: Lite

Старша дочка Джуда Лоу Айріс обожнює стильні вбрання. Популярна модель, яка вже встигла підписати кілька вигідних контрактів, може похвалитися тонким фешн-чуттям і вміє підібрати трендові речі, які підкреслюють її природну красу.

Новий лук дівчина вибрала в актуальному нині стилі "сафарі".

Айріс Лоу вирушила на зустріч з подругами, про що повідомила у своєму блозі. Образ вона підібрала стриманий і розслаблений. Але він відмінно підкреслив стрункі ноги і точену фігуру 20-річної красуні.

Айріс Лоу в новому образі (фото: instagram.com/lirisaw)

Вона одягла спідницю-плісе і жакет короткими рукавами, накладними кишенями і широким ременем на талії. А доповнила їх черевиками зі шнурівкою на плоскій підошві і сонцезахисними окулярами.

Волосся Айріс випрямила і уклала на прямий проділ, а макіяж зробила з акцентом на очі і губи одночасно. Коричневі тіні і цегляного відтінку помада підкреслили золотистий загар дівчини і зробили очі більш яскравими. Що ж, Лоу вкотре довела, що може виглядати стильно і спокусливо, навіть не оголюючись. Беремо до уваги!

Раніше Айріс демонструвала вечірній розкішний аутфіт.

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