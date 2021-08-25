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Стиліст назвала 6 речей, які повинні бути в гардеробі кожної цієї осені

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Середа 25 серпня 2021 08:34
Стиліст назвала 6 речей, які повинні бути в гардеробі кожної цієї осені Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Багато хто любить готувати сани влітку, та й осінь вже не за горами, насправді. Що ж купити, щоб бути модною і актуальною?

Стиліст Анастасія Амстердам розповіла в Instagram, які речі повинні бути в гардеробі кожної жінки цієї осені.

Що купити на осінь: чекліст від стиліста

1. Тренч. Якщо у вас ще немає, від щирого серця раджу обзавестися. Дуже універсальна річ в міському осінньому гардеробі. Вибирайте актуальний крій, довжину міді і тканину габардин. Це спеціально оброблена бавовна, досить щільна. У кого вже є базового кольору, придивіться до кольорового тренчу, клітина, гусяча лапка теж буде супер.

Стиліст назвала 6 речей, які повинні бути в гардеробі кожної цієї осені

2. Піджак або костюм. Я більше люблю саме костюм, зазвичай ми з нього починаємо будувати гардероб з клієнтами. У нього застосувань купа, можна носити як костюм, а можна окремо штани з будь-яким верхом або окремо піджак, теж з усім підряд. Бажано, щоб склад був 100% шерсть і підкладка натуральна, наприклад віскоза.

Стиліст назвала 6 речей, які повинні бути в гардеробі кожної цієї осені

3. Лофери або оксфорди. Якщо у вас вже є база, беріть більш модні на масивній підошві.

Стиліст назвала 6 речей, які повинні бути в гардеробі кожної цієї осені

4. Светр. Хороший об'ємний вовняний або кашеміровий светр виручить вас не раз.

Стиліст назвала 6 речей, які повинні бути в гардеробі кожної цієї осені

5. Кардиган. Зараз в моді два варіанти. Укорочений носимо застебнутим і уявляємо, що це пуловер. Подовжений носимо застебнутим або розстебнутим. Підперезувати поясом нині вже не дуже актуально. Не купуйте ріденький млявий трикотаж, беріть щільну в'язку.

Стиліст назвала 6 речей, які повинні бути в гардеробі кожної цієї осені

6. Кеди. Якщо білі вже є, беріть бежеві, кольорові.

Стиліст назвала 6 речей, які повинні бути в гардеробі кожної цієї осеніІлюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)

Нагадаємо, раніше стиліст назвала наймодніші кольори осені 2021.

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