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Будь в тренді: стиліст назвала наймодніші кольори осені 2021

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Субота 21 серпня 2021 08:37
Будь в тренді: стиліст назвала наймодніші кольори осені 2021 Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Осінь вже на порозі і якщо ви вирішили трохи оновити свій гардероб, слід враховувати, які кольори і відтінки будуть в тренді в цьому сезоні.

Стиліст Катерина Матвєєва перерахувала в Instagram наймодніші кольори осені та зими 2021-2022, а також показала яскраві приклади.

Модні кольори осені 2021:

Ліловий

М'який, ніби розбавлений молоком, колір вступає в гру цієї осені і взимку. Дуже гарний колір, який може стати основою для складання дуже крутих образів.

Жовтий і помаранчевий

Для тих, хто любить яскравість не тільки влітку.

Будь в тренді: стиліст назвала наймодніші кольори осені 2021

Срібло і золото

Необов'язково одягатися в них з ніг до голови, досить однієї деталі, наприклад, светр зі срібною ниткою. Нагадую, ці два кольори чудово поєднуються між собою.

Білий замінюємо на відтінок заварного крему, більш спокійний і не схожий на колір халата.

Будь в тренді: стиліст назвала наймодніші кольори осені 2021

Зелений

Не яскравий, а трохи припилений. Так що, якщо він вам ще не набрид за літній сезон, сміливо носіти і далі.

Мигдаль

Колір верблюда. Дуже красивий і благородний, з ним образи виходять максимально розкішними.

Будь в тренді: стиліст назвала наймодніші кольори осені 2021

Королівський синій

Колір гірського озера був в тренді кілька років тому і знову повернувся на модний Олімп.

Будь в тренді: стиліст назвала наймодніші кольори осені 2021

Пудровий

Один з моїх улюблених кольорів. Обов'язково прикуплю пару речей в цьому сезоні.

Будь в тренді: стиліст назвала наймодніші кольори осені 2021

Фуксія

На відміну від пудрового, яскраво-рожевий насичений колір, що привертає увагу. Носили влітку, забираємо в холоди.

Будь в тренді: стиліст назвала наймодніші кольори осені 2021

Леопардовий принт

Сховали своє хиже пальто в дальній кут шафи? Саме час його дістати!

Будь в тренді: стиліст назвала наймодніші кольори осені 2021

Ромб

У новому сезоні актуальні різнокаліберні ромби, де тільки можна. Жилети, верхній одяг, светри, сукні. Тренд зовсім не новий, так що напевно у багатьох таке забарвлення є в засіках.

Будь в тренді: стиліст назвала наймодніші кольори осені 2021

Ілюстративне фото (nstagram.com/katherine_mva)

Квітковий принт

У похмуру погоду особливо гріють душу квіткові принти. Верхній одяг, светри, сукні, а вже якщо вам близький стиль кантрі або бохо, то можна складати дуже красиві образи з козаками.

Нагадаємо, раніше стиліст показала трендові джинси осені 2021.

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