Стильна парочка: Маколей Калкін і Джаред Лето здивували незвичайним амплуа

Справжніми зірками показу стали Маколей Калкін і Джаред Лето. Герой легендарного фільму "Один вдома" Калкін демонстрував блакитну сорочку з гавайським принтом, квітковому бомбері і бежевих брюках. А Лето одягнув сірий піджак в дрібну клітку і білі штани зі шнурівкою. Образи обох акторів були доповнені великими окулярами.

Маколей Калкін і Джаред Лето на показі (фото: instagram.com/voguemagazine)

До співпраці актори були запрошені не просто так. Креативний директор Gucci Алессандро Мікеле присвятив свою нову колекцію кінематографу. А вбрання відсилали до фільмів різних жанрів: від вестернів до героїв золотого століття Голлівуду.

Показ Gucci Love Parade (фото/відео: instagram.com/gucci; instagram.com/voguemagazine)

"Навколо цих напівбогів розгортається Місто ангелів, крізь яке струмує благословенне світло. Тут я зустрів найбільш незвичайних людей поза часом, непокірних до будь-яких уявлень про порядок. Я завжди спостерігав їх як процесії на схилах акрополя снів. Вони прагнуть запропонувати себе в якості подарунка унікальності. Парад зачарованих і глибоко вільних істот, які йдуть по землі, де немає ні минулого, ні майбутнього: тільки диво уяви. Мама завжди говорила мені про це: Лос-Анджелес сяє своєю магією, непідвладною часу; це місце, яке стикається з божествами, стаючи міфологією можливого", - розповів про своє натхнення дизайнер.