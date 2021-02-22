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Стильно і комфортно: Белла Хадід показала, як поєднувати спортивні речі

Автор: Lite

Белла Хадід обожнює активний спосіб життя, а тому і вбрання їй потрібне відповідне. Кілька годин тому одна з найуспішніших моделей в світі продемонструвала, як одягатися на зимову прогулянку в компанії друзів.

Белла запостила масу фото і відео, де з друзями насолоджується зимовими забавами: компанія катається на санках і лижах.

Для такого екстремального проведення часу Белла вибрала собі образ в спортивному стилі. Модель одягла темно-сині джинси з білою строчкою вільного крою, а також худі з білими рукавами і принтом у вигляді футболки. Завершили вбрання зручні черевики і теплі рукавички. Волосся модель зібрала в гладку зачіску і зробила легкий макіяж в натуральних тонах. 24-річна модель виглядає щасливою і безтурботною. Вона показала пару відео, де з'їжджає в гірки в компанії улюбленої мами Іоланда Хадід, а також друзів.

Белла в новому образі (фото: instagram.com/bellahadid)

"Екстремальні санки", - написала красуня під знімком. Фанати у відповідь засипали її словами любові, називаючи "ангелом" і "неймовірною красунею". Також багато зізналися, що спочатку переплутали дівчину з її старшою сестрою Джіджі Хадід.

Раніше ми писали, що Белла Хадід блиснула ідеальної фігурою в мікрошортах.

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